As obras de revitalização da Praça de Esportes “Rubens Oscar Guelli”, localizada no bairro São Manoel, estão na reta final. A equipe responsável trabalha neste momento no plantio de grama e dará início também à demarcação das linhas da quadra poliesportiva.

Desde o início das intervenções, o espaço já recebeu a construção do campo de areia com alambrados, reforma da quadra poliesportiva – com novo piso de concreto, novos alambrados e pintura – e implantação de iluminação de LED. As próximas etapas compreendem a troca do alambrado externo, construção de passeio interno, reparos na entrada principal e uma nova identificação visual.

“Falta pouco para os moradores da região do São Manoel receberem este espaço com mais opções de lazer e em melhores condições de uso. Estamos realizando os últimos ajustes para entregar esta obra tão aguardada e pedida pela comunidade. Mais um avanço importante no esporte americanense”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A revitalização da infraestrutura esportiva do São Manoel foi intermediada pela vereadora Professora Juliana, através de emenda parlamentar de R$ 286.500,00 do deputado federal Rui Falcão, com contrapartida da Prefeitura de R$ 6.967,26. A tramitação dos documentos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.