Carla Zambelli indiciada por invasão ao CNJ

A deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti

vão ser indiciados por invasão do site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A invasão teria acontecido ainda em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Documentos falsos de Delgatti encontrados no celular da deputada Zambelli durante investigação da PF. A PF indiciou a deputada do partido de Bolsonaro pela por invasão ao site do CNJ Sua ficha pode receber mais os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Carla Zambelli teria recebido documentos, mas não repassado, diz advogado. “Isso não significa adesão ou participação no ato de invadir os sistemas do CNJ”, disse Daniel Bialski.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP