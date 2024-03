DISE estoura laboratório da droga em condomínio de Americana

Após denúncias anônimas, a Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana desmantelou nesta quinta-feira (29) um laboratório de drogas que funcionava num apartamento dentro de um condomínio localizado na Avenida São Gerônimo, no bairro Morada do Sol, em Americana.

Após investigações, os policiais entraram no apartamento onde havia Cocaína e Maconha do tipo Colômbia, além de pó branco para misturar nas drogas, um revólver calibre 38 com 10 munições, 60 munições de fuzil .556, um supressor de ruídos para arma de fogo, além de diversos outros itens utilizados para o fracionamento, mistura e embalo de drogas.

Indagado sobre sua relação com as drogas e arma encontradas, o proprietário do local, um homem de 35 anos, permaneceu em silêncio. Na residência da mãe do acusado também foram localizados dois pacotes com Maconha tipo Colômbia, dois pacotes de pó branco para mistura, duas máquinas de contar dinheiro, R$473,00, um celular e as chaves do apartamento da Avenida São Gerônimo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido juntamente com as apreensões para a Sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito.

O indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.

Mais notícias da cidade e região