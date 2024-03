O Teatro Lulu Benencase recebe show musical “ABBA Experience”

no sábado, dia 2 de março, em suas sessões: às 19h (extra) e às 21h. Os ingressos custam R$ 65,00 (meia-entrada) e R$ 130,00 (inteira) e estão à venda na bilheteria do Teatro (Rua Gonçalves Dias, 696) e no site https://entravip.com.br.

A produção é da Teatro GT. A classificação etária é Livre. “ABBA Experience” faz um tributo ao grupo sueco de música pop que surgiu em meados dos anos 1970 e se tornou uma das melhores bandas de todos os tempos. O show é uma megaprodução na qual quatro cantores, acompanhados pela banda e por um balé, interpretam as músicas do Grupo ABBA. O cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração completam o espetáculo, que tem como objetivo fazer com que todos se sintam na era “Disco”.

O grupo Abba ganhou popularidade ao empregar ritmos cativantes em suas canções, com letras simples e um som único, caracterizado pela harmonia das vozes femininas e pela técnica “wall of sound”, efeito criado pelo produtor musical Phil Spector. Os trajes autênticos e réplicas fiéis compõem mudanças de figurino hipnotizantes neste espetáculo.

