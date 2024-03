Unidade 160 do Outback será inaugurada no dia 11, no Tivoli Shopping

O Outback Steakhouse celebra a inauguração de sua 160ª unidade no país no Tivoli Shopping. Com investimentos de R$ 5 milhões e a geração de 74 empregos diretos, o restaurante de temática australiana abrirá ao público no dia 11 de março, levando para Santa Bárbara d´Oeste seus cortes de carnes especiais e aperitivos icônicos, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Muito aguardado pelos moradores de Santa Bárbara e municípios vizinhos, o novo restaurante será um marco na expansão da marca no país, no interior paulista e na região de Campinas, que passa a contar com oito Outbacks, sendo cinco unidades na metrópole campineira, uma em Piracicaba e uma em Limeira.

Trazendo uma decoração moderna e acolhedora e 480 m2 de área, inspirada nas paisagens da Austrália, a unidade localizada próximo à entrada A do empreendimento terá capacidade para 188 pessoas e oferecerá os tradicionais pratos do Outback, como a Ribs On The Barbie e a Bloomin´Onion, além do chopp na caneca congelada.

Destaque também para o aclamado rodízio, com os favoritos do cardápio e chopp ou refrigerante à vontade a partir de R$ 99,90, disponível de domingo a sexta-feira durante o Billaboung Hour. Além do atendimento presencial, a nova operação terá o serviço de delivery via iFood, com entrega para diversos bairros.

“A inauguração no Tivoli Shopping representa uma importante conquista, pois nos aproxima ainda mais de uma população que há muitos anos nos apresenta essa demanda. O novo restaurante levará o que chamamos de Momento Outback não só para os moradores de Santa Bárbara d´Oeste, mas também de municípios vizinhos, como Americana, Sumaré, Monte Mor, Capivari, Nova Odessa e Rio das Pedras”, afirma Márcia Piellusch, sócia regional da rede.

Ela relembra que a nova unidade é a quarta da rede inaugurada nessa região em menos de dois anos. “Desde junho de 2022, abrimos duas novas casas em Campinas, no Campinas Shopping e no Parque das Bandeiras, e uma em Limeira, no Pátio Limeira. Agora, com a chegada a Santa Bárbara, ampliamos ainda mais nosso alcance, levando nossa culinária e atendimento diferenciado a um número ainda maior de pessoas”, diz.

“Queremos ficar ainda mais próximos dos moradores de Santa Bárbara e das cidades vizinhas, retribuir o carinho que sempre recebemos e atingir um novo público, oferecendo os pratos deliciosos e os momentos inesquecíveis que a marca proporciona”, completa Lucas Tavares, sócio proprietário do restaurante.

A novidade também é comemorada pelo centro de compras. “Nossos clientes desejavam muito ter o Outback no Tivoli Shopping e, para nós, é gratificante receber um restaurante tão aguardado pelo público. A chegada do Outback agrega muita qualidade ao nosso portfólio gastronômico, além de impulsionar a economia local e a geração de empregos”, afirma Gustavo Salvagnini, superintendente do empreendimento.

História do Outback no interior paulista

Além de 160ª unidade da rede no país, o Outback do Tivoli Shopping será o 21º restaurante da marca no interior paulista, comprovando a força e consolidando um processo de expansão nessa região iniciado justamente por Campinas, há quase 24 anos.

A atuação do Outback no interior de São Paulo começou em setembro de 2000, com a inauguração do restaurante localizado no Iguatemi Campinas. A unidade abriu caminho para inaugurações em regiões diferentes das grandes capitais brasileiras. Em 2009, foi aberta a segunda unidade, também em Campinas, no Parque Dom Pedro Shopping, dando início a um acelerado processo de expansão pelo interior do Estado, incluindo mais outras três casas campineiras, a do Galleria Shopping, aberta em 2014, a do Campinas Shopping, em junho de 2022 e a do Parque das Bandeiras, que completará um ano de funcionamento em maio.

Atualmente, Campinas (cinco), Bauru, Itupeva, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto (três), São José dos Campos, São José do Rio Preto, Santa Bárbara d´Oeste, São Roque, Suzano e Sorocaba são as cidades do interior paulista que possuem restaurantes Outback.

Serviço

Outback Steakhouse Tivoli Shopping

Endereço: Rua do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste, próximo à Entrada A.

Inauguração: 11 de março, segunda-feira, às 11h30.

Horários: segunda a sexta, das 11h30 às 22h30, sábado, das 11h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h.

www.outback.com.br / www.tivolishopping.com.br

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 160 restaurantes no Brasil e está presente em 64 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie Grill.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 144 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.