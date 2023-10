Agora chegou a cerveja com manga. Experimenta?

Manga- Com um público fiel e cada vez mais antenado em novidades,

o mercado de cervejas especiais segue conquistando consumidores com produtos exclusivos, inovadores e de alta qualidade. Novidades e opções diversificadas, que exploram sabores, estilos e combinações inusitadas, estão entre as preferências do público que aprecia a produção artesanal. Pensando nisso, a paranaense Way Beer, uma das principais referências do mercado nacional, acaba de lançar sua mais nova criação: a IPA Manga.

Incorporando o refrescante e inconfundível sabor da manga, fruta muito apreciada e utilizada em bebidas pelos brasileiros, a novidade da Way Beer é uma cerveja do estilo American IPA, caracterizada pela forte presença de lúpulos americanos e aroma potente. Para chegar ao sabor ideal, a IPA Manga, leva polpa de manga em sua receita e tem 7% de graduação alcoólica.

Complexa e original, a IPA Manga é uma experiência única de sensações para todos os paladares cervejeiros. Uma novidade refrescante, ideal para os dias quentes. A novidade acaba de chegar ao mercado e está disponível em chope na cervejaria e nos bares parceiros da Way Beer espalhados pelo Brasil.

Outubeer Americana começa nesta quinta-feira na Fidam

A Fidam (Feira Industrial de Americana) será o endereço da Outubeer Americana durante três dias de festa em meio à Revirada Regional de Cultura. Nesta quinta (12), sexta (13) e sábado (14), o público poderá curtir várias cervejarias, opções gastronômicas e apresentações musicais. A entrada será solidária, com a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade.

As cervejarias participantes são: Kalango, Seven Hands, Marés, HOPBEER, Supremo Brewpub, Bragantina, HOFFEN, Moenda, Gorillaz, Dama, Knights e Dortmund.

A variada praça de alimentação vai contar com os estabelecimentos: Doce Espiga (milho e derivados), Forasteiros Del Mexico (comida mexicana), Pastel Poko Loco, Churros Naducci, Booze (lanche de salsicha alemã), Marés (brisket e mix de salsicha alemã), Fire Burguer, Cordilheira Pub (lanches e batata chips) e Padaria Dona Vitória (lanches de pernil e costela).

“Teremos muita diversão para a população, além de movimentar a economia e promover a solidariedade. Americana voltou a sorrir na Saúde, na Educação, no Desenvolvimento Econômico, tudo isso é importante. Mas não podemos nos esquecer do lazer, do entretenimento”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

