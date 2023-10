Vereadores homenageiam secretário de Obras de Sumaré

Uma moção de congratulação ao secretário de Obras,

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Estratégica, Aparecido Fernandes da Silva, mobilizou os vereadores de Sumaré na sessão ordinária desta terça-feira (10). A maioria dos parlamentares fez questão de ir ao microfone ressaltar o trabalho realizado pelo secretário no Executivo municipal. As homenagens foram prestadas durante votação de uma moção apresentada pelo vereador Willian Souza (PT), atual líder de governo no Legislativo. A moção de congratulação nº 187/2023 foi aprovada com 17 votos favoráveis.

O documento lembra a trajetória de Cido, que há quase 18 anos desempenha funções na administração pública municipal. Hoje ele acumula as demandas de três secretarias e está à frente de dezenas de obras e serviços importantes para o crescimento e desenvolvimento da cidade.

“Cido coordena mais de 440 colaboradores das três secretarias, e ressalta que jamais conseguiria lograr êxito se não tivesse o comprometimento e a dedicação de cada um desses servidores”, diz a moção.

Sessão

Durante a sessão desta terça-feira, também foram aprovados seis projetos de lei. Quatro deles foram enviados em regime de urgência pelo prefeito Luiz Dalben: PLs nº 271, nº 272, nº 273 e nº 274, que dispõem sobre autorização ao executivo municipal para promover a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.

Os outros dois projetos de lei aprovados já constavam na Ordem do Dia: PL nº 221/2023, de autoria do vereador Willian Souza (PT), que estabelece a liberdade dos condomínios residenciais situados no município de Sumaré para elaborar e implementar regras internas de acordo com seus costumes, crenças e tradições; e PL nº 268/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), que institui o “Dia Municipal de Conscientização Sobre o Herpes-Zoster”.

Também foi aprovada, em regime de urgência, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 3/2023, de autoria do vereador Willian Souza, que altera a redação do artigo 69 da Lei Orgânica. Outro documento aprovado foi o Substitutivo nº 1 ao Projeto de Resolução nº 4, de autoria do vereador Silvio Coltro (PL), que altera o artigo 309 da Resolução nº 311, de 16 de dezembro de 2020 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Sumaré), que disciplina a apresentação e entrega do Título de Cidadão Sumareense e demais honrarias. Os vereadores aprovaram ainda o Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2023, proposto pelo vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), que confere o Título de Cidadão Sumareense a Carlos Alberto Sobral Ferreira.

Dois requerimentos de autoria do vereador Willian Souza também foram aprovados: nº 88/2023, que faz questionamentos à BRK sobre a segurança das barragens no Horto Florestal, e nº 89/2023, que pede esclarecimentos sobre empreendimentos imobiliários que estariam jogando suas galerias de águas pluviais no córrego Tijuco Preto.

No total, foram aprovadas oito moções, sendo sete de congratulação e uma de pesar.

