Imagens literalmente de aquecer o coração. Um cão foi registrado aquecendo o seu dono, um homem de 40 anos, após resgate de ambos de uma enchente que tingiu o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no último domingo (8). O homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em um poste e o animal estava numa árvore.

Os socorristas colocaram os dois em um bote e o cãozinho aqueceu seu dono até serem levados para um local fora de risco. Após o resgate, o homem foi para um hospital local e o cão para um abrigo.

LEIA TAMBÉM: Parque Ecológico comemora 39 anos com programação especial

O estado enfrenta chuvas fortes e cerca de 131 municípios já registraram estragos causados pela chuva.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP