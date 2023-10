Trisal- Suposta amante de Mari Saade, esposa de Stênio Garcia, Paty Costa

se pronunciou novamente nas redes sociais sobre o relacionamento dela com a atriz.

“Eu vim aqui me pronunciar sobre umas conversas e uns áudios vazados entre eu e Marilene Saade, esposa de Stênio Garcia”, começou. “Essas mensagens e esses áudios são verdadeiros, vazaram do meu celular”, continuou.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Também declarou: “Mas ela colocou que meu perfil não existia e que essa Patrícia não existia… Estou aqui pra desmentir ela. Nós conversamos há algum tempo”.

Paty Costa ainda afirmou que a foto de Mari Saade nua no banheiro foi mandada pela própria. “Eu e a Mari conversamos há meses. Ela é uma boa pessoa, agora falar que os áudios e imagens são falsos, aí já é demais”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Saade (@mari_saade)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP