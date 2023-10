Vereador cola em Padre e divulga festa

O vereador Arnaldo Alves, o padre Kléber Fernandes Danelon

e a equipe de festas da Paróquia Imaculada Conceição, reuniram-se, na manhã desta quarta-feira (11 de outubro), com o secretário municipal de Governo, Joel Cardoso, para debater a organização da 36ª Festa da Padroeira da Paróquia Imaculada Conceição, agendada para dezembro próximo.

Durante o encontro, foi entregue ofício solicitando interdição das vias públicas no entorno da paróquia e a permissão do uso da Praça da Matriz, localizada no bairro Cidade Nova, para a realização da tradicional quermesse e do festival de prêmios.

Leia + sobre política regional

“A Festa da Padroeira da Paróquia Imaculada Conceição faz parte do Calendário Oficial do Município e atrai fiéis de toda a região, alcançando uma média de público de 10 mil pessoas durante os dias de evento, sendo, portanto, de grande importância o apoio da Prefeitura para a realização das festividades no local”, enfatiza Arnaldo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP