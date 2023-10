ONG resgata 6 animais em situação de maus-tratos e casal é preso

Voluntários da ONG animais Têm Voz resgataram seis cachorros, três filhotes e três adultos, em situação de maus-tratos na região do Jardim Paulistano / Jardim Bela Vista, em Americana, nesta terça-feira. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Segundo uma das voluntárias que participou do resgate e conversou com o NM, na segunda-feira uma equipe foi até o local averiguar a situação e conseguiu resgatar um dos filhotes em situação bastante crítica. Ele foi levado para um hospital veterinário, mas acabou falecendo.

Já na terça, os voluntários voltaram ao local juntamente com a polícia civil para realizar o resgate dos outros 6 animais. Eles estavam em meio a sujeira, infestados de carrapatos, sem comida e água e alguns mal conseguiam andar. Uma voluntária relatou ao NM que os animais estavam bem assustados e com medo, extremamente magros e doentes, com diarreia e vômito. Todos eles já estão sob cuidados veterinário.

A equipe ressalta a importância da castração de animais para evitar o aumento populacional desenfreado. Vale lembrar, também, que maus-tratos é crime e dá cadeia.

