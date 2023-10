HBO vai fazer novela e aposta em Grazi Massafera

Na disputa do streaming, a HBO decidiu fazer novela e apostar em Grazi Massafera

Ela saiu do time de estrelas fixas da Globo e agora vai protagonizar uma novela na concorrência: ‘Dona Beja’. O lançamento pegou bastante gente de surpresa na tarde desta véspera de feriado e parte do público se mostrou animado com a ideia de a rede com sede nos Estados Unidos apostar no modelo tão comum aos brasileiros há décadas dominado pela TV Globo.

A trama será a primeira novela feita pela e para a HBO Max – plataforma que terá também a novela inédita ‘Beleza Fatal’ – na América Latina, não é pouca coisa não!

Agradecida por interpretar mais uma protagonista, Grazi já começou a gravar a novela e publicou um texto reflexivo no seu Instagram. Não só Massafera começou a gravar a trama como também todo o elenco que é de peso e diverso.

QUEM ESTÁ NO ELENCO DE ‘DONA BEJA’ DA HBO MAX?

Além de Grazi Massafera está no elenco:

David Jr,

André Luiz Miranda,

Bianca Bin,

Othon Bastos,

Elizabeth Savalla,

Werner Schunneman,

Roberto Bomtempo,

Deborah Evelyn,

Bukassa Kabengele,

Indira Nascimento,

Tuca Andrada,

Isabela Garcia,

Otávio Müller,

Erika Januza,

Thalma de Freitas,

Luciano Quirino,

Kelzy Ecard,

Dudu Pelizzari,

Claudio Tovar,

Elisa Lucinda,

George Sauma,

Miguel Rômulo,

Bruna Spínola,

João Villa,

Nikolas Antunes,

Gabriel Godoy,

Pedro Fasanaro,

Catharina Caiado,

Rhaisa Batista,

Arilson Lucas,

Rita Pereira,

Simone Mazzer,

Lucas Wickhaus,

Ricardo Burgos,

Danielle Olímpia e

Virgilio Castello.

‘Dona Beja’ é uma novela de época e remake da novela que foi protagonizada por Maite Proença nos anos 80 que inspirada em dois livros sobre Ana Jacinta de São José. Agora ela será escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira, além de ser produzida pela Floresta.

Ao todo a trama terá 40 capítulos, se passará no Rio de Janeiro, mas ainda não tem uma data de estreia.

