Ex de Neymar, Fernanda Campos tem conversa com jogador exposta: “sem rancor”

Fernanda Campos participou de brincadeira em atração de Maurício Meireles

Uma das criadoras de conteúdo +18 mais cobiçadas do Brasil, Fernanda Campos voltou a falar sobre o affair que teve com Neymar, craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, durante uma participação no espetáculo Web bullying Geração Z, do humorista Maurício Meirelles.

Durante a atração, o comediante tem o costume de enviar mensagens aleatórias para os “contatinhos” de seu convidado no direct do Instagram. Ao bisbilhotar a conversa de Fernanda com Neymar, Maurício ficou surpreso ao notar que os dois continuam se correspondendo.

“Quero desconto no cruzeiro”, pede ela, em uma das mensagens. “Tô bloqueada?”, pergunta a modelo e criadora de conteúdo, em seguida. Neymar então responde. E mostra que ela não está bloqueada.

Além das mensagens mais recentes, é possível ver que os dois se desejaram feliz ano novo, e há ainda outro conteúdo que não é possível ver e nem ler. Mas parece ser algo romântico.

No bate-papo com Maurício, Fernanda confirmou que o desempenho do “menino Ney” não foi digno de campeão e brincou: “Durou apenas seis minutos”, revelou ela, arrancando uma reação engraçada dele.

Após o affair com o jogador virar notícia, Fernanda ficou sem Instagram por 15 dias e precisou se virar nos 30 para ganhar dinheiro. Ela resolveu investir em produção de conteúdo e hoje é uma das criadoras mais buscadas tanto no OnlyFans quanto na Privacy.

“Tive que mudar toda a minha vida depois que a traição dele veio à tona, então as pessoas acham que eu tenho rancor dele. Na verdade, não tenho, não. Foi ótimo o tempo que passamos juntos. Minha vida mudou, mas foi para melhor. Já faturei mais de 1,7 milhão nas minhas plataformas. Todo mundo quer ver o que ele viu, e eu adoro dinheiro”, finaliza.