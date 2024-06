Americana recebe selo de qualidade sobre assistência em infectologia

Americana foi premiada com o selo de qualidade conferido pelo Governo do Estado de São Paulo sobre ações realizadas pela equipe do SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia), da Secretaria de Saúde. A premiação aconteceu durante o Fórum Estadual de Dirigentes, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de junho. Na ocasião, a equipe municipal recebeu o certificado com o selo prata, cujo padrão tem como referência uma ótima qualidade nos serviços prestados à população.

“É muito gratificante essa homenagem, que demonstra a qualidade de alto nível em nossos serviços. A equipe está de parabéns pelas ações executadas, sempre pautadas no melhor acolhimento e numa assistência humanizada. Esse reconhecimento é fruto do empenho dos profissionais do setor, que buscam sempre oferecer um atendimento digno, resolutivo e de qualidade”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A homenagem é feita pelo Programa de Qualificação de Boas Práticas do Programa Estadual de IST/Aids de São Paulo, que tem como objetivo fortalecer a gestão no SUS (Sistema Único de Saúde) para aprimorar as ações de promoção, prevenção, diagnóstico, vinculação, assistência e tratamento das pessoas vivendo com HIV/Aids.

Mais notícias da cidade e região

O programa também visa apoiar os municípios na qualificação da atenção à saúde referente ao tema, nas diferentes etapas do cuidado, com priorização dos serviços especializados.

“Fico honrado em fazer parte dessa equipe de profissionais, que vestem a camisa e se dedicam em prestar um atendimento qualificado. Essa premiação é o resultado da união de esforços de um grupo coeso e que sempre almeja o bem-estar do paciente e seus familiares”, declarou o diretor da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizetti Borges.

Durante o período de análise, entre novembro de 2022 e março de 2024, o programa avaliou questões como o levantamento de informações; dados e indicadores que envolvem o controle, o planejamento e a implementação de ações; além de atividades e processos destinados a produzir avanços na resposta dos municípios à epidemia de Aids.

Ainda durante o período de qualificação, a equipe técnica do SAE respondeu a um questionário (Qualiaids) sobre as práticas implantadas no serviço e participou de reuniões para a elaboração de um plano de melhoria das práticas vigentes.

“Durante o processo de avaliação pudemos analisar o serviço e realizar alguns ajustes que contribuíram para a melhoria no atendimento. Essa homenagem nos deixou muito motivados para avançar na perspectiva da excelência. Fomos muito bem avaliados, e continuaremos melhorando ainda mais”, esclareceu a coordenadora do SAE, Mariah Assalone de Morais.