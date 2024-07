Água quente desidrata a pele? Veja como manter o skincare no inverno

Quando chega o inverno é muito comum deixar a hidratação da pele de lado por conta do frio, afinal, neste período, as pessoas usam roupas mais quentes e, por isso, a pele fica menos exposta aos raios solares. Mas se engana quem acha que a pele não precisa de hidratação no inverno, muito pelo contrário, quando a temperatura baixa, a tendência é que a pele fique mais ressecada e sensível. Por isso, nessa época é fundamental hidratar a sua pele e sem esquecer.

E quando o assunto é a pele madura, um dos cuidados fundamentais é a hidratação intensiva. Com o passar dos anos, a pele tende a perder sua capacidade natural de retenção de água, tornando-se mais suscetível à secura e ao ressecamento. Portanto, o uso regular de cremes hidratantes ricos em ingredientes como ácido hialurônico e ceramidas é crucial para manter a pele macia, flexível e hidratada.

Da mesma forma que a menopausa não chega com os mesmos sintomas para todas as mulheres, o amadurecimento da pele também tem seu próprio ritmo e sinais, destaca a CEO e fundadora da Plenapausa , uma uma empresa que visa levar informação, cuidado e tratamento para mulheres, Márcia Cunha. “Uma mulher pode afirmar que tem uma pele madura quando começa a notar situações como aparecimento de rugas, manchas escuras, pele mais seca, flacidez e desidratação”, diz.

Rotina de cuidados diários para uma pele madura

Limpeza: comece a sua rotina de cuidados diários com a pele madura limpando suavemente o rosto para remover a sujeira, óleo e resíduos acumulados no dia a dia.

comece a sua rotina de cuidados diários com a pele madura limpando suavemente o rosto para remover a sujeira, óleo e resíduos acumulados no dia a dia. Tonificação: após a limpeza, tonifique a pele para restaurar o equilíbrio do pH e prepará-la para os próximos passos de sua rotina.

após a limpeza, tonifique a pele para restaurar o equilíbrio do pH e prepará-la para os próximos passos de sua rotina. Tratamento antienvelhecimento: esse é o passo responsável por combater os sinais de envelhecimento. Aplique um sérum que tenha ingredientes como ácido hialurônico, vitamina C, retinol e ceramidas. Esses ingredientes ajudam a hidratar, firmar, suavizar rugas e promover a renovação celular.

esse é o passo responsável por combater os sinais de envelhecimento. Aplique um sérum que tenha ingredientes como ácido hialurônico, vitamina C, retinol e ceramidas. Esses ingredientes ajudam a hidratar, firmar, suavizar rugas e promover a renovação celular. Hidratação: aplique um hidratante específico para pele madura, rico em ingredientes nutritivos e hidratantes. Procure por produtos que contenham ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes para manter a pele hidratada, firme e protegida contra danos ambientais.

aplique um hidratante específico para pele madura, rico em ingredientes nutritivos e hidratantes. Procure por produtos que contenham ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes para manter a pele hidratada, firme e protegida contra danos ambientais. Protetor solar: não se esqueça do filtro solar! Sim, ele é essencial para os cuidados diários da pele madura. Aplique um filtro solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior todas as manhãs, mesmo em dias nublados. A exposição aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento da pele, por isso é essencial protegê-la contra os danos causados pelo sol.

não se esqueça do filtro solar! Sim, ele é essencial para os cuidados diários da pele madura. Aplique um filtro solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior todas as manhãs, mesmo em dias nublados. A exposição aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento da pele, por isso é essencial protegê-la contra os danos causados pelo sol. Cuidados noturnos: à noite, repita os passos de limpeza e tonificação para remover impurezas e resíduos acumulados durante o dia. Em seguida, aplique tratamentos noturnos mais intensivos, como cremes com retinol e ácidos. Esses ingredientes trabalham durante a noite para promover a renovação celular e reparar a pele danificada.

à noite, repita os passos de limpeza e tonificação para remover impurezas e resíduos acumulados durante o dia. Em seguida, aplique tratamentos noturnos mais intensivos, como cremes com retinol e ácidos. Esses ingredientes trabalham durante a noite para promover a renovação celular e reparar a pele danificada. Reposição de colágeno: com o passar dos anos, a produção de colágeno diminui, levando a uma perda de firmeza e elasticidade. Ao fazer a suplementação, você estimula a produção de colágeno, mantendo a sua pele firme, tonificada e jovem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP