55% das mortes de crianças acontecem por afogamento

Afogamento é a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos e a segunda entre 5 e 9 anos. Todos os dias, em média, 4 crianças morrem afogadas no Brasil, sendo que, 55% dos óbitos são na faixa etária de 1 a 9 anos e ocorrem em piscinas residenciais, com picos durante o verão e durante as férias escolares.

Apesar de ser um grave problema, a maioria das mortes poderia ter sido evitada com cuidados simples. “Com dicas fáceis de serem colocadas em prática, os pais podem evitar que tragédias aconteçam. Os números de afogamentos vêm caindo nos últimos anos através de diversas iniciativas focadas na prevenção e vamos continuar trabalhando para que esta curva continue decrescente”, explica Igor de Souza, atleta, técnico de natação e considerado um dos maiores especialistas do país em segurança de provas aquáticas.

Visto esse cenário, a Speedo Multisport está lançando o Guia Speedo de Prevenção ao Afogamento Infantil (GSPAI), um recurso gratuito com 18 dicas eficazes e lúdicas para prevenir acidentes em piscinas, rios, mares, represas e ambientes domésticos “Como pai de 3 crianças pequenas e executivo de uma empresa que vive no mundo aquático, é nossa obrigação ajudar a evitar o sofrimento de uma família e fazer com que a natação seja cada vez mais praticada em um ambiente seguro e de alegria”, explica Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport.

Em paralelo a essa iniciativa, a Speedo também desenvolveu uma linha exclusiva de produtos para os pequenos nadadores: a linha Kidsplash. Esses produtos foram concebidos para proporcionar segurança e incentivar de forma lúdica o uso dos trajes adequados pelas crianças. “Nadar é uma aventura emocionante e mágica para as crianças e essa coleção de produtos combina segurança, conforto e estilo para proporcionar uma experiência aquática inesquecível; afinal, a natação é o primeiro esporte das crianças.”, finalizou Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport.

Para baixar o guia, basta acessar o link, cadastrar o e-mail e imediatamente o arquivo é enviado: https://lp.speedo.com.br/guia-prevencao-afogamentos?utm_source=Link+da+Bio+do+RD+Station&utm_medium=social&utm_campaign=CTA+no+Link+da+Bio

