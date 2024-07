Devido à grande procura, FAM abre novas vagas para o CastraFAM

O programa de castração de cães e gatos do Hospital Veterinário da Faculdade de Americana foi ampliado para setembro, outubro e novembro. Devido à grande procura na edição deste mês, a instituição liberou 300 novas vagas, sendo 100 vagas por edição.

Anote os dias do CastraFAM:

• 18 de setembro

• 09 de outubro

• 13 de novembro

Para evitar desistências, o pagamento deve ser realizado para confirmar o agendamento. Importante ressaltar que não haverá devolução do valor em caso de não comparecimento.

O agendamento inicia nesta quinta-feira, 18 de julho, pelo WhatsApp: 19.999402934.

Com valores a baixo custo, o CastraFAM tem parceria com a Prefeitura de Americana e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Importante saber: Para garantir a saúde do seu pet, é necessário jejum alimentar de 8 horas e hídrico de 4 horas. E não se esqueça de trazer a carteirinha de vacinação atualizada! Todo atendimento será realizado no Centro Cirúrgico de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da FAM, localizado na Av. Heitor Siqueira, 1139 – Bairro São José, em Americana.