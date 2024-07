The Weeknd faz único show em São Paulo, estreando uma produção nunca vista antes

O astro global certificado como diamante The Weeknd anunciou um show único exclusivo em São Paulo, Brasil, no sábado, 7 de setembro de 2024 no Estádio MorumBIS, estreando uma produção nunca vista antes.

A apresentação, produzida pela Live Nation, segue a turnê recorde After Hours Til Dawn Tour 2022/2023 do The Weeknd, que teve um sucesso incrível na América do Norte, Europa, Reino Unido e América Latina com mais de 60 datas esgotadas em estádios e com mais de 3 milhões de participantes. A turnê também incluiu duas datas em estádios em São Paulo, no Allianz Parque, em outubro do ano passado.

INGRESSOS: Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda do artista, começando no dia 22 de julho, segunda-feira, às 10h, no TheWeeknd.com/SaoPaulo. Os clientes Santander terão um período exclusivo de pré-venda com opção de parcelamento em até 5 vezes sem juros: Clientes: Private e Select, portadores dos cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express®️ Gold Card Santander; American Express®️ Platinum Card Santander; American Express®️ Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage®️ Black, a partir do dia 23 de julho, começando às 10h online e 12h na bilheteria oficial; todos clientes Santander, a partir do dia 24 de julho, nos mesmos canais e horários. Para o público geral, a venda começa no dia 25 de julho também nos mesmos horários e canais e os ingressos poderão ser parcelados em até 3x sem juros Os ingressos estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço). A turnê no Brasil é apresentada pelo Santander Brasil com apoio do Esfera. A realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

O Embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Abel “The Weeknd” Tesfaye, fará novamente uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas para contribuir com o Programa Humanitário XO, que apoia a crise global sem precedentes da fome. Com isso, o equivalente a US$ 1 de cada ingresso vendido será revertido para esta causa importante.

Sobre a Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a principal empresa de entretenimento no mundo, composta por líderes do mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenation.lat e www.livenationentertainment.com.

Santander Brasil e Cultura

O Santander Brasil acredita, investe e promove o acesso às mais distintas manifestações culturais e a democratização da cultura para a sociedade. Em 2023, o Banco entrou oficialmente no universo da música, patrocinando grandes shows internacionais.

Além de apoiar e promover parcerias com instituições e iniciativas culturais, como Museu do Amanhã (RJ), Festival de Música em Trancoso (BA) e a restauração do Mural Batalha dos Guararapes (PE) e do Museu do Ipiranga (SP), o Santander mantém seus próprios empreendimentos, como os Faróis Santander Porto Alegre e São Paulo, além do Teatro Santander e 033 Rooftop, na capital paulista.

SERVIÇO – THE WEEKND

SÃO PAULO

Data: 07 de setembro (sábado)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: MorumBIS

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 08 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 350,00 meia entrada e R$ 700,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Shopping Ibirapuera

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – SP, 04029-902 – Bilheteria Ticketmaster – Piso: Jurupis (subsolo)

Horário de Funcionamento:

23/julho: atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

24/julho: atendimento a partir das 10hs / dez horas.

25/julho: atendimento a partir das 12hs / meio-dia

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 26/julho, funcionamento: Terça a sábado: das 10h às 22h | Domingos e feriados das 14h às 20h. Atenção: Fechado em todas as segundas-feiras.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Santander – Parcelamento em até 5x sem juros; de 6 a 10x com juros.

Clientes em Geral – Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros .

Na pré-venda do artista, clientes podem comprar até 4 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

