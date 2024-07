Pesquisa traz Rafael Piovezan reeleito com 41% dos votos

Pesquisa eleitoral realizada pelo TodoDia/Ágili traz o atual prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e pré-candidato à reeleição Rafael Piovezan (PL) reeleito com a maioria das intenções de voto. A pesquisa foi realizada no método estimulado, aquele em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.

A principal pergunta foi: “Se as eleições de Santa Bárbara d’Oeste fosse realizada hoje, em qual desses candidatos votaria?”. No resultado, Rafael aparece em primeiro lugar com 41% dos votos, seguido de Dr. José (União), com 26,1% dos votos, Eliel Miranda (PSD) com 5,3% dos votos e Larguesa (PT), com 4,5%.

APROVAÇÃO

Ainda, a pesquisa traz a avaliação da administração. 10,9% avaliaram o governo como ótimo, 37,3% como bom, 38,9% como regular, 4% como ruim e 7,8% como péssima.

Como principal necessidade, os entrevistaram responderam como sendo a área da saúde. Nos últimos meses, Rafael investiu pesado na saúde. Foram contratados mais médicos para os prontos-socorros, além da ampliação das duas estruturas físicas, o Edison Mano e o Afonso Ramos. Ainda, o prefeito entregou os complexos de saúde do Jardim Pérola e do Jardim Europa, além do Centro de Referência da Mulher. Está em processo, também anunciado por Rafael, a implementação de 10 leitos pediátricos no Hospital Santa Bárbara.