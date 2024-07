Palmeiras terá jogão- Os confrontos e a ordem dos mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos por sorteio na tarde desta quinta-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As datas base para as partidas de ida e de volta são 31 de julho e 7 de agosto, respectivamente. Os clubes que avançarem para as quartas garantem R$ 4,5 milhões e os que ficarem pelo caminho, R$ 3,4 milhões.

Nesta fase, não houve separação de potes nem limitação de enfrentamentos entre os 16 clubes participantes. Esta etapa promete embates disputados, como Flamengo x Palmeiras, rivais pelos principais títulos dos últimos anos, Red Bull Bragantino x Athletico-PR, reedição da final da Copa Sul-Americana de 2021, além de Botafogo x Bahia e Grêmio x Corinthians.

Sorteio das oitavas de final da Copa Betano do Brasil

Créditos: Staff Images / CBF

A competição mais inclusiva do Brasil também terá outros grandes duelos, como Atlético-GO x Vasco, Goiás x São Paulo, CRB-AL x Atlético-MG e Fluminense x Juventude.

Leia + Sobre todos os Esportes

O evento foi apresentado pela jornalista Lizandra Trindade, com a participação do diretor de competições da CBF, Julio Avellar, e contou com a presença de dirigentes do futebol brasileiro e dos presidentes da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, e da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira.

Sorteio das oitavas de final da Copa Betano do Brasil

Créditos: Staff Images / CBF

Veja todos os confrontos:

Confronto 1

Flamengo x Palmeiras

Confronto 2

Atlético-GO x Vasco

Confronto 3

Athletico-PR x Red Bull Bragantino

Confronto 4

São Paulo x Goiás

Confronto 5

CRB-AL x Atlético-MG

Confronto 6

Botafogo x Bahia

Confronto 7

Corinthians x Grêmio

Confronto 8

Juventude x Fluminense

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP