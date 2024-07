Maria Giovana tenta derrubar pesquisa em que aparece em 3º lugar

A pré-candidata a prefeita de Americana, Maria Giovana Fortunato (PDT), através de seu partido, entrou com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), nesta quinta-feira, para tentar derrubar a pesquisa eleitoral realizada pelo TodoDia/Ágili e divulgada nos veículos de imprensa da região nos últimos dias.

No resultado das intenção de voto, Maria Giovana aparece em 3º lugar, atrás do favorito Chico Sardelli (PL) e do ex-prefeito Omar Najar (MDB) e com alta rejeição.

No documento, o PDT afirma que e a pesquisa não está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que, portanto, sua divulgação seria irregular. Em uma das justificativas, o partido diz que o alcance da divulgação dos resultados da pesquisa no Instagram é “imensurável”. Ainda, afirma que a pesquisa que traz Maria Giovana em 3º lugar e com alta rejeição, seria manipulada.

Por fim, a pré-cadidata pede “a imediata suspensão do conteúdo divulgado e aplicação de multa aos responsáveis”. VEJA O RESULTADO AQUI

O dono do Jornal TodoDia, Roberto Zanaga, é tio de Maria Giovana, casado com a irmã da mãe da pré-candidata.