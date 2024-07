Em pesquisa, Chico aparece com larga vantagem; Maria Giovana em 3º

Pesquisa eleitoral realizada pelo TodoDia/Ágili traz o atual prefeito e pré-candidato à reeleição Chico Sardelli (PL) com larga vantagem em relação à pré-candidata Maria Giovana Fortunato (PDT). A pesquisa foi realizada no método estimulado, aquele em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.

Em um cenário com o empresário e ex-prefeito Omar Najar (MDB) pré-candidato, a pesquisa traz Chico com 50,3%, Omar com 20% e Maria Giovana com 15,7%.

Já em um cenário sem o Omar Najar, os números são Chico com 59,80%e Maria Giovana 21,60%.

REJEIÇÃO.

Na pesquisa, ainda foi feita a seguinte pergunta: se as eleições fossem hoje, quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum e qual o segundo que jamais votaria?

Maria Giovana aparece em primeiro com 45,8% de rejeição, seguida de Omar Najar com 23,6% e em terceiro, Chico, com 18,7%.

Fonte TodoDia