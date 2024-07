Vídeo da IA mostra famosos jovens e hoje

Vídeos fortes- Uso de IA para juntar famosos com suas versões do passado. Há versões em que usuários se reunem até com seus entes queridos. pic.twitter.com/8GxBO31uJd — Bruno Sartori (@brunnosarttori) July 16, 2024

Ex-atleta fitness Mari Reis anuncia seu Privacy em outdoor na região de Campinas

Criadora de conteúdo adulto, a musa fitness Mari Reis, resolveu inovar ao anunciar sua conta na plataforma Privacy em alguns outdoors eletrônicos espalhados por Campinas e região, no interior de São Paulo.

A musa fitness contou que pagou por alguns dias de propaganda e que a ideia “era atrair o maior número possível de assinantes” nesse período.

“O meu objetivo com a propaganda era fidelizar os moradores da região aos meus conteúdos, apenas. Meus seguidores acharam bem criativo e amaram!”, explicou.

Na publicação no outdoor, a loiraça chama a atenção usando um look que está ressaltando seus seios usando um decote profundo e ao lado o preço da . No entanto, a propaganda recebeu críticas por parte de alguns moradores locais e foi denunciada para a prefeitura local.

“Fiquei chateada pelas denúncias, pois nem mostrei tanta coisa assim nos outdoors, mas garanto que a maioria deve ter gostado de ver e tomara que tenham assinado meu Privacy, eu escolhi tudo com tanto carinho”, completou.

Mari Reis foi multicampeã como atleta fitness, mas resolveu largar o fisiculturismo para trabalhar como criadora de conteúdo adulto e em seu primeiro ano já faturou cerca de R$ 1 milhão com seus nudes.