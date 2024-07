Davi perde contrato milionário após ser acusado de fraude

O campeão do BBB 24 Davi Brito havia fechado um contrato de seis meses com a Esportes da Sorte, no qual ele ganharia o cachê fixo de R$ 300 mil e mais um repasse de 20% em cima das apostas feitas pelas pessoas que usassem seu link na plataforma.

Davi usou stories

No vídeo que culminou a perda do vínculo com a empresa, ele aparecia questionando Márcio Vitor (da banda Psirico) sobre seus palpites para o jogo entre Fortaleza e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. No Story, ele marcou o perfil do cantor.

Ao entrar no Instagram do cantor, o público primeiro se deparava com uma resposta dele, cantando “Calma, Calabreso”, e na sequência o famoso surge fazendo publicidade para uma casa de apostas concorrente da qual o ex-BBB era garoto-propaganda.

Tiele Azambuja disputa o Miss Bumbum e revela ‘proposta suja’ de rival

Depois de estrear nas pegadinhas da RedeTV!, a modelo e atriz Tiele Azambuja, 29 anos, anuncia mais uma novidade: ela representa o Rio Grande do Sul no Miss Bumbum Brasil 2024. Agora, ela vai encarar uma preparação física mais intensa para o concurso e mostrar ainda muita atitude nessa primeira fase, mas sem apelar para falsas polêmicas e para o ‘vale tudo’.

Nessa etapa de votação online, Tiele já recebeu uma ‘proposta suja’, como ela mesma diz. Uma rival propôs armar um namoro fake para viralizar e disparar na preferência do público. A Miss Bumbum recusou, achou a ideia indecente e decidiu dedurar a colega, que pode anunciar um novo affair em breve.

“Ela queria forjar namoro e criar uma falsa polêmica. Estou fora. Não vou para o vale tudo, quero chegar na final na raça, com apoio dos meus fãs de verdade”, diz. “Já já ela aparece dizendo que está apaixonada por alguma outra candidata. Já podem saber que é tudo mentira, vai ser combinado”, avisa aos risos.

Tiele revela que a participante ofereceu um pix para criar a ‘polêmica’, mas não chegou a falar em valores. Mesmo recusando a ideia, a Miss diz que vai causar durante o concurso, mas de forma natural. “Tenho uma personalidade forte, sou sincera, direta e sou de opinião. Não preciso contar mentiras. Não falamos de valores porque já neguei de cara. Chega a ser bizarro isso. É uma candidata que vive falando em dinheiro, diz que vende milhões nas plataformas adultas”.

Assim como as outras 26 candidatas, Tiele segue na votação online. Apenas as 15 mais votadas no site do Miss Bumbum vão para a final, quando serão avaliadas por jurados. “Desde o início me inspirei muito na Suzy Cortez (campeã no passado), ela tem uma história de vida parecida com a minha. Espero chegar aonde ela chegou e conquistar a vaga na final por mérito próprio, sem apelação ou baixaria”.

