Cuidados com os idosos no inverno

No inverno, pode ocorrer o aumento da intensidade de dor crônica associada a condições já existentes, como osteoartrose, artrites, tendinopatias e sequelas de fraturas. As dores aumentam porque o frio causa uma contratura das partes moles (músculos e tendões), provocando dor.

“A dor pode levar a outras consequências como prejuízo na mobilidade, irritabilidade e distúrbios de sono, que intensificam ainda mais a dor, criando um ciclo vicioso. Com o envelhecimento o organismo passa por transformações que alteram a sensibilidade, fazendo com que os idosos fiquem mais vulneráveis ao frio”, explica a Dra. Carla Ribeiro, geriatra do Hospital Adventista Silvestre. Por isso algumas medidas são importantes nessa época do ano:

– Usar roupas e agasalhos adequados, incluindo meias e luvas se necessário, pois as extremidades tendem a ficar mais frias.

-O clima frio pode afetar o apetite, portanto, incentive refeições quentes e saudáveis. Inclua frutas cozidas ou assadas, vegetais refogados, grãos integrais, bebidas mornas, além de sopas que ajudam a aquecer o corpo

-Tomar banhos mais rápidos com temperatura da água morna, evitar água muito quente.

-Durante a noite pode ocorrer a queda da temperatura corporal, por isso se recomenda o uso de cobertores. O frio pode deixar o paciente inquieto e prejudicar o sono.

-Manter o calendário vacinal em dia, especialmente para vacinas contra gripe e pneumonia. Não tomar as vacinas se estiver com sintomas respiratórios e/ou febre. Nesses casos é orientado que as vacinas sejam feitas após melhora clínica.

-Manter a casa arejada, abrindo as janelas durante todo o dia. O clima frio pode levar ao isolamento social e prejudicar a mobilidade. Busque incentivar familiares, amigos, vizinhos a realizar atividades sociais.

Realize, se possível, algumas atividades em casa conforme orientação da fisioterapeuta Joicyara Souza, também do Hospital Adventista Silvestre. “Em casa você pode realizar alongamentos de pescoço, braços e pernas, manter o alongamento de 20 a 30 segundos”, aconselha a profissional.

Focar em exercícios respiratórios de inspiração profunda e expiração prolongada. Exercícios de elevação de braços livre ou segurando um cabo de vassoura, sempre associado a respiração.

Movimentar as pernas também é importante, exercícios de flexão/extensão de quadril, joelho e tornozelo. Todos podem ser realizados sentado ou de pé. Trace uma distância dentro do apartamento/casa e realize caminhadas rotineiras de pelo menos 20 minutos. Mexa-se!

