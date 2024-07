A Pura Construtora e Incorporadora e a EcoPower, empresa líder em soluções na área de energia solar, firmaram parceria, nesta quinta-feira, para a entrega de empreendimentos imobiliários sustentáveis que transformarão a energia do sol em elétrica, geradas através de kits de energia solar já inclusos nas casas dos clientes compradores e fazendas solares na área comum dos condomínios, ajudando a reduzir a conta de luz do seus moradores e do condomínio com tecnologia regenerativa.

Com esta inédita parceria, a Pura Construtora e Incorporadora inova no mercado imobiliário da região, passando a oferecer 100% dos seus empreendimentos em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Nova Odessa e região com energia limpa e sustentável, transformando a energia solar em elétrica e ajudando a reduzir em até 70% a conta de energia do condomínio e de cada casa vendida. Este modelo de negócio está ganhando cada vez mais apoio e popularidade, inserindo a Pura Construtora e Incorporadora no hall das empresas que mais está investindo em energia limpa dentro do setor imobiliário.

“Pra gente é gratificante. Nossa ideia com o projeto é reduzir ou eliminar os principais custos fixos de uma residência, de uma família. A gente considera os custos básicos de uma família a habitação, água, energia e gás. Então, nesse projeto a gente tira 3 dos 4 custos iniciais que uma família tem com uma residência,” disse Anderson Oliveira, proprietário da EcoPower.

As fazendas solares serão instaladas na cobertura das áreas comuns para levar mais conforto e economia ao condomínio e cada empreendimento contará com uma infraestrutura nos espaços disponíveis para futura instalação de placas solares adicionais e vaga para carro elétrico a cargo dos futuros proprietários, uma iniciativa que vai despertar o interesse dos futuros usuários dos imóveis em aplicar soluções mais sustentáveis.

Além disso, todas as casas contarão com kits de energia solar instalados sobre o telhado de cada casa construída e vendida pela Pura Construtora, entregue já em nome dos futuros moradores, os quais incluem placas fotovoltaicas exclusivas para a geração solar em cada residência, inversores de última geração e fogões de indução.

Essa inovação, permite que os clientes da Pura Construtora e Incorporadora tenham economia de até 70% na conta de energia elétrica de suas casas. O valor pode chegar até 90%, caso o cliente opte por utilizar produtos que são movidos à energia solar, como os disponibilizados pela EcoPower. Isso oferece uma maior qualidade de vida, além da responsabilidade socioambiental, com a redução da emissão de carbono, e também com condições de financiamento adaptáveis.

Já as fazendas solares que serão fornecidas e instaladas em todos os futuros empreendimentos da Pura Construtora, permitirão uma redução de até 60% no consumo de energia elétrica nas áreas comuns dos condomínio, o que equivale para os moradores uma queda de até 40% no valor do condomínio. Ambas empresas já estão pensando na questão da sustentabilidade do futuro. A Pura Construtora e Incorporadora é pioneira na região no projeto de empreendimentos residenciais com energia solar e a Ecopower a parceira oficial para implantar essa tecnologia com a segurança e confiança que o Grupo Pura necessita.

“É um projeto maravilhoso, para a Pura Construtora é muito legal trazer benefícios para os clientes”, disse Givaldo Pura proprietário da Pura Construtora e Incorporadora.

Os secretários de Americana, de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira e de Planejamento, Diego Guidolin, estiveram presentes no evento e falaram dos benefícios do projeto. “A gente tem muito o que agradecer a esses empreendimentos que pensam na cidade, investem e trazem modernidade, trazem qualidade de vida pra quem vai morar no condomínio e para a cidade como um todo, pensando no meio ambiente da coletividade”, disse Guidolin.

Sobre a Pura Construtora e Incorporadora:

Comemorando seus 20 anos de experiência em incorporação e construção civil, a Pura Construtora e Incorporadora reúne hoje uma das equipes mais inovadoras no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários da região, bem como os melhores terrenos e parceiros. Já contamos com mais de 500.000 m2 de área construída, já realizadas em diversas obras próprias e de clientes, incluindo diversos empreendimentos residenciais já concluídos ou em fase avançada de construção.

É uma empresa de gente que faz e que aprende fazendo, melhorando a cada dia a capacidade de inovar, de acompanhar as demandas do mercado e de entregar produtos de acordo com as expectativas dos clientes. Com profissionais capacitados, fornece confiança, racionalidade, agilidade, tecnologia de ponta e preços competitivos, além do compromisso de realizar as entregas no prazo. Mais do que cumprir compromissos, a Pura Construtora e Incorporadora se dedica diariamente a superar as expectativas dos seus clientes e investidores, construindo os projetos mais inovadores da região de Americana e Grande Campinas, onde o conceito de conviver nunca foi tão valorizado.

PURA: CONSTRUTIR É ACREDITAR NO FUTURO!

A Pura Construtora e Incorporadora faz pare do Grupo Pura, um grupo de empresas voltadas para negócios da construção civil na região de Americana/SP, que além de contar ainda com a empresas Pura Locação de Máquinas e Terraplenagens, Pura Projetos e Construções, Pura Empreendimentos Imobiliários e Pura Distribuidora de Materiais para construção e acabamentos, é ainda certificada no Sistema de Gestão de Qualidade pela norma ISO 9001 e pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) do Governo Federal para o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida.

A Pura Construtora e Incorporadora acredita que o futuro não é apenas um lugar para onde estamos simplesmente indo, mas um lugar que estamos criando. Construí-lo depende não só de vontade, mas também da iniciativa. Nenhum projeto é viável se não começa a ser construído desde já: o futuro será o que começarmos a fazer dele no presente.

A Pura não constrói apenas casas, apartamentos ou condomínios, mais desenvolve e uma experiência de morar em projetos de vida que possam encantar os clientes, colaboradores e investidores. Entender o conceito de viver precisa ser valorizado e acessível a todos. Afinal, a compra de uma casa sempre será o momento mais importante para uma família.

A estratégia de desenvolvimento inclui ainda um forte compromisso com a sustentabilidade, tanto com a parceria desenvolvida com a empresa EcoPower de energia solar, com por meio de uma atenta gestão interna e de obras, seja praticando ações econômicas e sociais responsáveis, seja coordenando ações ambientais e de governança, influenciando positivamente toda a rede de relacionamentos e também o setor no qual estamos inseridos.

