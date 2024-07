Circuito Supera chega ao ParkCity Sumaré com atividades para estimular o cérebro

Entreter e conscientizar o público sobre a importância de cuidar e estimular o cérebro. Esses são alguns dos benefícios do Circuito Supera, a nova atração que estará no Shopping ParkCity Sumaré de 25 de julho a 4 de agosto. As atividades são gratuitas e voltadas para pessoas de todas as idades.

O Circuito Supera será montado em um lounge próximo da Zanini Kids. Contará com seis atividades, com duração aproximada de 15 minutos. Monitorados por uma equipe especializada, os participantes irão vivenciar a ginástica para o cérebro através de ferramentas de estimulação cognitiva.

A atração é uma parceria com a Supera, escola de ginástica para o cérebro que atua com metodologia exclusiva baseada nos avanços da neurociência. “O público terá a oportunidade de experimentar de forma lúdica e divertida atividades que promovem o desenvolvimento de diversas capacidades, como raciocínio lógico, concentração, memória, além de habilidades socioemocionais”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Para participar, basta chegar ao local e se inscrever na entrada. É preciso ter mais de 6 anos. E menores de idade devem estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos. Após percorrer o circuito, todos irão receber um certificado de participação. As vagas são limitadas.

“O Shopping ParkCity Sumaré é mais que uma referência de compras, também é modelo de entretenimento, lazer e diversão para toda a família. E o Circuito Supera chega para ampliar as opções de atividades para o público de todas as idades”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

SERVIÇO

CIRCUITO SUPERA NO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

Quando: de 25 de julho a 4 de agosto.

Horário: das 14h às 19h (todos os dias).

Local: lounge próximo da loja Zanini Kids.

Evento gratuito.

