Explore o interior de São Paulo: destinos imperdíveis para curtir no inverno

Veja notícias internacional e turismo

Com a chegada do inverno, o interior de São Paulo se torna um dos destinos mais irresistíveis do país, repleto de cidades charmosas e atrações culturais e gastronômicas.

Há opções para todos os gostos e para quem deseja explorar esses encantos, o Frango Assado, preparou um roteiro com os principais atrativos de Festivais de Inverno e outras dicas do que fazer na região.

E olha que de viagem no interior de São Paulo o Frango Assado entende: a rede de restaurantes e serviços é uma parada completa para os viajantes há 71 anos, com lojas nas principais rodovias, tornando as viagens para estes destinos ainda mais especiais e confortáveis. Afinal, toda viagem começa muito antes do destino final.

Confira as dicas a seguir.

Serra Negra – Serra Negra in Concert

Até 28 de julho, Serra Negra se transforma em um verdadeiro palco com cerca de 99 atrações, incluindo shows, dança, atividades recreativas e a encantadora Festa Julina. Aproveite a abertura na Praça João Zelante e mergulhe na programação variada que pode ser conferida no site da prefeitura da cidade. A loja de Frango Assado mais próxima está localizada há 1h de Serra Negra, na Rodovia Campinas-Mogi, km 129. Parada perfeita para um café quentinho.

Campos do Jordão – Festival de inverno

Entre 29 de junho e 28 de julho, Campos do Jordão convida a todos para apreciar o maior e mais tradicional festival de inverno de música clássica da América Latina. Com mais de 60 concertos realizados na Serra da Mantiqueira e em São Paulo, o evento traz algumas novidades este ano, incluindo a presença de orquestras internacionais do Chile, Colômbia e Uruguai. Além de curtir os espetáculos, os visitantes podem se deliciar nas feirinhas da cidade e desfrutar da gastronomia única de Campos do Jordão. Saiba mais aqui. A loja mais próxima fica na Rodovia Carvalho Pinto – km 94, cerca de 1h antes da cidade nas montanhas.

Paranapiacaba – Festival de Inverno

Nos finais de semana de 20 a 21 e 27 a 28 de julho, Paranapiacaba oferece um festival com música, artesanato, exposições e muita comida gostosa. Um cenário místico e cheio de histórias para tornar o seu inverno inesquecível. A loja mais próxima está na Rodovia dos Imigrantes – km 15, cerca de 30 minutos antes do destino final, uma ótima opção para provar o famoso pão de semolina da rede.

E se você prefere apenas relaxar ou desfrutar de grandes aventuras, sozinho ou em família, longe dos festivais, o interior também tem muito a oferecer:

Jaguariúna

Localizada a 120 km da capital, São Paulo, a cidade de Jaguariúna encanta com seu patrimônio histórico-ferroviário e o trem turístico Maria Fumaça. Para os mais aventureiros, o Naga Cable Park oferece atividades como wakeboard e esqui aquático, além do maior parque aquático de flutuantes do Brasil. A caminho da cidade, a loja mais próxima do trajeto se encontra na Rodovia Anhanguera – km 72, em Louveira, cerca de 1h de Jaguariúna.

Holambra

A cerca de 132 km de São Paulo, Holambra é conhecida por suas influências holandesas e pelo Parque Van Gogh, ideal para passeios em família. Vale muito a pena visitar o Moinho Povos Unidos e explorar o mercado florista da cidade. Cerca de 20 minutos de Holambra, a loja se encontra na Rodovia Campinas-Mogi – km 129, no sentido interior.

Socorro

A 140 km de São Paulo, Socorro é um polo de turismo de aventura, com atividades como rafting, caiaque, tirolesa e arvorismo. Para os mais contemplativos, a Pedra Bela Vista oferece um mirante com experiências gastronômicas e vistas deslumbrantes. A caminho de Socorro, a parada está na Rodovia Fernão Dias – km 29,5, em Atibaia, cerca de 1h do destino.

Parada completa e acolhedora é no Frango Assado

O Frango Assado é sinônimo de tradição e qualidade. Localizada nas principais rodovias do estado de São Paulo, a rede oferece 23 unidades com conveniência completa, incluindo lanchonete, restaurante, padaria, minimercado, postos de gasolina, banheiros e muito mais. Para José Giordano, Diretor de Marketing do Frango Assado no Grupo IMC: “Nossa missão é proporcionar aos viajantes uma experiência que une tradição e modernidade, com conforto para toda a família e uma gastronomia única, tornando o trajeto da viagem uma parte memorável”.

Por isso, durante as viagens pelo interior de São Paulo, fazer uma pausa em uma das paradas mais completas das estradas é uma excelente escolha para recarregar as energias. A rede oferece uma estrutura completa com tudo o que os viajantes precisam. E para tornar a experiência ainda mais vantajosa, possui o aplicativo de fidelidade Fran-GO!, que oferece pontos e cupons de desconto.

Outros benefícios são: áreas pet¹ em unidades selecionadas, locais com acesso à internet e mesas de apoio para uso de eletrônicos, estações de carga para carros elétricos² em unidades específicas, e lojas express³ que agilizam o atendimento em até cinco minutos. Além de serviços incluem oficina mecânica, borracharia, farmácia, Banco 24h, fraldário, e mini mercado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP