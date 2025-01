Em 2025, o primeiro bebê da nova Maternidade do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, de Americana, é o pequeno Aldo Emiliano dos Santos Junior, que nasceu às 2h57 desta quarta-feira (1° de janeiro).

Pesando 2,496 quilos e medindo 44 centímetros, o menino nasceu de parto cesárea. A mãe é Flaviane Aline Fernandes dos Santos e o pai se chama Aldo Emiliano dos Santos.

“É uma sensação indescritível, maravilhosa!”, definiu Aline sobre a emoção de ser a mãe do primeiro neném de 2025 nascido na Maternidade do HM.

Para celebrar a chegada do recém-nascido, a equipe da Maternidade presenteou a mãe e a criança com um kit com fraldas, lenços umedecidos, sabonete líquido e outros itens.

Desde fevereiro de 2023, o Hospital Municipal de Americana é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Americana.

