Pelo menos 10 mortos e 30 feridos quando um carro atropela uma multidão na cidade americana de Nova Orleans, segundo relatos locais.

O ataque aconteceu por volta das 3h15 já deste primeiro dia de 2025.

O atentado deixou pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos após um carro atropelar uma multidão na Bourbon Street.

O motorista ainda saiu do veículo e abriu fogo contra as pessoas, que comemoravam a virada do ano. O status do atacante é desconhecido, e ainda não há informações sobre um possível motivo.

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, diz que a cidade foi alvo de um “ataque terrorista” e que a situação ainda é “muito ativa”, com as pessoas sendo orientadas a evitar 8 quarteirões perto da Bourbon Street. Ela fala em 12 mortos.

