Vale-Pedágio obrigatório só eletrônico a partir janeiro

A partir de hoje 1º de janeiro de 2025, o Vale-Pedágio obrigatório será exclusivamente eletrônico, utilizando TAGs. Isso significa que os modelos atuais, como cartões e cupons, serão descontinuados.

A mudança foi determinada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio da Resolução nº 6.024, de 3 de agosto de 2024.

Dentre os objetivos da mudança estão o aumento na eficiência, melhoraria na segurança e a garantia de maior conformidade com as normas no transporte rodoviário de cargas.

Vale-Pedágio Free Flow

Além disso, visa adaptar o Vale obrigatório às novas tecnologias de cobrança, como o sistema de pedágio automático – Free Flow.

O uso das TAGs reduz o tempo de espera nas praças de pedágio e melhorando a previsibilidade no planejamento logístico de transportadores e embarcadores, proporcionando mais segurança jurídica aos transportadores e permitindo uma fiscalização mais eficaz e eficiente do pagamento antecipado do Vale-Pedágio obrigatório.

