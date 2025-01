Brasil tem 8 milhões de casais à espera de um bebê

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 8 milhões de brasileiros têm dificuldades de realizar o sonho de ter um bebê.

Mas, para realizar esse desejo, é preciso planejamento e disciplina, tendo muita atenção aos pontos que favorecem a concepção. “Atividades físicas rotineiras, alimentação saudável e a manutenção do peso ideal são fortemente indicadas.

Tabagismo, álcool, consumo de alimentos processados, excesso de cafeína e sedentarismo devem ser eliminados do dia a dia dos casais que buscam ter filhos”, esclarece o farmacêutico Bruno Jacon de Freitas, que é Gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart Import, que trouxe para o Brasil o lubrificante de fertilidade Conceive Plus, com fórmula exclusiva que ajuda a engravidar.

Estudos indicam que as chances de uma mulher com menos de 30 anos engravidar é de 15% a 20%, mesmo ela tendo relações sexuais todos os dias ao longo de 12 meses. Isso significa que a cada 10 mulheres, apenas 2 engravidam. “Antes dos espermatozóides entrarem no útero, eles têm que passar pelo colo, que bloqueia a passagem de quase 99,9% deles. A boa notícia é que existem produtos que auxiliam nesse objetivo, como os lubrificantes de fertilidade”, comenta Jacon.

Ter relações sexuais no dia da ovulação ou nos dias que a antecedem também aumenta substancialmente as chances de gravidez. A ovulação ocorre 14 dias antes da menstruação, e, em ciclos regulares, é possível saber exatamente quando ela acontece. O período de cinco dias que antecede a ovulação é considerado fértil, sendo possível identificá-lo também por meio de testes de ovulação.

Como o lubrificante de fertilidade pode ajudar a engravidar?

“Testes em laboratório comprovam que o lubrificante de fertilidade Conceive Plus cria as condições adequadas para a concepção, mantendo o pH em nível neutro e estável para que os espermatozoides sobrevivam por até 72 horas”, afirma Jacon.

Autorizado pela Anvisa no começo de 2024, o produto já é comercializado em mais de 70 países. “Quem sonha ter um filho em 2025 encontra no lubrificante Conceive Plus um excelente aliado, que além de não ter contra-indicações, aumenta consideravelmente as chances de gravidez, por conta de sua formulação”, comenta Carlos Alberto Dimarzio Filho, Gerente Geral da Euroart Import.

Dimarzio comenta ainda sobre uma oportunidade extra para os casais que sonham em ter um bebê em 2025. “O lubrificante de fertilidade está sendo vendido por R$ 179,90 na Euroartshop, canal da Euroart. Um valor promocional que vai durar somente até o final de dezembro”.

Sobre a Euroart Import

Fundada na cidade de Campinas (SP), em 1999, a Euroart Import é referência na importação e distribuição de bens de consumo e trabalha com marcas premium e produtos diferenciados, capazes de proporcionar benefícios reais e qualidade de vida aos consumidores brasileiros. Atualmente, a empresa está sediada no Distrito Industrial de Indaiatuba, interior paulista.

