Shopping Sumaré extende até dia 5 promoção do Pulse

A campanha do Shopping ParkCity Sumaré que vai sortear um Fiat Pulse vai até o dia 5 de janeiro. A cada R$ 250,00 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, lembra que após o Natal é comum o movimento de consumidores no empreendimento para trocar presentes que não serviram. E muitas vezes, eles acabam comprando outros produtos.

“Também há uma procura maior por roupas, acessórios e itens para as celebrações da virada de ano. São compras que podem gerar mais notas, aumentando as chances no sorteio”, comenta Gisele.

O cadastro dos cupons pode ser feito até o dia 5 de janeiro, no balcão de atendimento ou direto no site da promoção.

“O sorteio do Fiat Pulse 0KM faz parte das atrações da programação de fim de ano do Shopping ParkCity Sumaré, que em 2024 completou 5 anos. É um presente que celebra todo o envolvimento e conexão do empreendimento com a população da cidade e região”, ressalta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

O regulamento completo da campanha de Natal está disponível no site