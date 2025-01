Balneário Camboriu no centro do debate da praia mais bonita

A cidade de Balneário Camboriu em Santa Catarina virou o centro do debate sobre o que é ser uma praia bonita e atraente para os turistas.

Destino de muitos moradores da região e também de argentinos endinheirados, BC virou hit da virada do ano com ‘Descer para BC’ e ainda tem sido o centro de algumas polêmicas.

A cidade também é alvo de briga do debate ideológico, afinal lá foi eleito Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nas redes sociais, moradores/eleitores do Nordeste postam fotos de praias ‘mais quentes’ para comparar com Balneário Camboriu.

Os nordestinos foram os principais responsáveis pela derrota de Bolsonaro e a extrema-direita em 2022.

Balneário Camboriu poluída?

ituação da balneabilidade

Relatórios recentes do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) revelam que a qualidade da água na Praia Central tem enfrentado desafios contínuos.

Dezembro de 2023: Todos os 10 pontos analisados ao longo da orla foram classificados como impróprios para banho, com níveis de bactérias Escherichia coli acima do permitido.

Dezembro de 2024: Houve uma leve melhora, com alguns pontos passando de “péssima” para “ruim”. No entanto, a maioria continua fora dos padrões ideais de balneabilidade.

Causas apontadas

A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (Emasa) atribui a poluição a fatores como:

Chuvas intensas que carregam resíduos para o mar;

Falta de saneamento básico em municípios vizinhos;

Limitações no sistema de tratamento de esgoto da cidade.

A Emasa destacou que obras para aumentar a eficiência do sistema de esgoto estão em andamento, com previsão de término até o final de dezembro de 2024.

Orientações e cuidados

As autoridades locais alertam os banhistas para consultarem os relatórios de balneabilidade antes de entrar no mar e respeitarem as sinalizações instaladas ao longo da orla. A conscientização é apontada como essencial para preservar o meio ambiente e garantir a segurança de todos que aproveitam o litoral.