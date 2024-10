Alexa traz novos conteúdos divertidos no mês das crianças

Alexa, a assistente de voz da Amazon, celebra o Mês das Crianças com mais interações, novas brincadeiras para entreter toda a família e uma surpresa um tanto inusitada. Em um vídeo inédito em animação, Alexa e Luna de O Show da Luna! fazem perguntas divertidas para comemorar os 10 anos da personagem da TV. No final da entrevista, ainda tem uma surpresa. Elas irão cantar juntas a famosa música “Eu quero saber”. O vídeo está disponível nas redes sociais de Alexa e Luna.

Alexa também traz brincadeiras, curiosidades e áudios para a hora de dormir com a Luna. Para entrar no mundo da cientista mais querida dos pequenos, é só falar “Alexa, eu quero muito saber” e escutar áudios sobre perguntas da Luna e ouvir as animadas músicas da série. As crianças irão se surpreender com uma resposta diferente cada vez que perguntarem. Para brincar com os demais personagens é só dizer “Alexa, brincar de estátua com a Luna!” e descobrir uma forma diferente de se divertir com essa clássica brincadeira. E, por fim, para tornar a hora de dormir ainda mais acolhedora, Alexa levará as crianças a uma viagem incrível pelo espaço na companhia de Luna, Júpiter e Cláudio! Basta pedir “Alexa, hora de dormir com O Show da Luna!” para viajar em um faz de conta delicioso, descobrindo curiosidades sobre planetas e estrelas. A experiência ensina a trabalhar a imaginação e termina com músicas relaxantes para ajudar os pequenos astronautas a pegar no sono.

Além dessa novidade e já entrando no clima de Halloween, a partir do dia 1º de outubro, a criançada poderá se divertir pedindo “Alexa, ligar para um monstro”, e receberão uma mensagem de um dos sete monstros originais de Alexa: o fantasma Sombrinha, o vampiro Dentola, o lobisomem Lobinho, o bicho-papão (ou Paps), a bruxa Bruxela, o zumbi Bizum ou a múmia Mumi. A nova experiência está disponível em áudio para todos os dispositivos da linha Echo ou com Alexa integrada, enquanto os modelos da família Echo Show (Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 e Echo Show 15) exibirão em tela animações criativas de cada monstrinho.

Outras interações divertidas

Além disso, Alexa tem diversas opções de jogos e skills como os clássicos Akinator, Imagem e Ação, Desafio Jurassic World, Galinha Pintadinha, Turma da Mônica ou ainda DPA na Escuta. Para descobrir essas e outras skills e brincar todos os dias com a assistente de voz, os pais ou adultos responsáveis podem acessar o aplicativo Alexa ou a página “Conheça Alexa”, e buscar skills disponíveis por categoria.

Confira abaixo outras interações disponíveis para crianças em Alexa:

“Alexa, quando é o Dia das Crianças?”

“Alexa, quantos dias faltam para o Dia das Crianças?”

“Alexa, imite uma criança”

“Alexa, conta uma historinha”

“Alexa, o que é o que é?”

“Alexa, Cara ou Coroa?”

“Alexa, Pedra, Papel ou Tesoura?”

“Alexa, qual é o Pokémon do dia?”

“Alexa, qual é o animal do dia?”

“Alexa, me fale a tabuada do 7”

“Alexa, já estamos chegando?”

“Alexa, canta errado”

“Alexa, dá uma risada”

“Alexa, faz um beatbox”

“Alexa, fala baleiês”

“Alexa, solta um pum”

“Alexa, imita o Pato Donald”

“Alexa, imita o Bob Esponja”

“Alexa, imita um dinossauro”

“Alexa, abrir Akinator”

“Alexa, abrir Turma da Mônica”

“Alexa, abrir Galinha Pintadinha”

“Alexa, jogar DPA na escuta”

“Alexa, abrir Imagem e Ação”

Amazon Kids em Alexa

A experiência voltada às famílias com crianças de até 12 anos, em seus dispositivos Echo, oferece acesso a algumas respostas de Alexa diferentes das dos adultos, uma vez que estará habilitada para reconhecer suas vozes e responder de maneira adequada e de forma lúdica. Além disso, com o Painel dos Pais, os pais têm mais controle da experiência, com a capacidade de controlar conteúdo, acesso a algumas funcionalidades de Alexa e ainda visualizar o histórico de uso pelas crianças.

Quando o dispositivo estiver configurado em modo Amazon Kids, é possível definir limites de tempo para impedir que as crianças interajam com Alexa até tarde da noite, com a escolha da “Hora de Dormir”, ou definir pausas para limitar o acesso às funcionalidades de Alexa, seja para a hora de fazer a lição de casa ou do jantar em família.

Pelo aplicativo Alexa, os pais e responsáveis podem configurar um perfil infantil para seus filhos, depois cadastrar seu ID de voz para que Alexa possa reconhecê-los e adaptar a experiência. Para isto, basta acessar Configurações > Seu Perfil e família. Através do dispositivo, também é possível cadastrar o ID visual para as crianças.

Os pais e tutores podem configurar os dispositivos para o modo Amazon Kids, deixando-o dedicado para a criança. Basta acessar a configuração do dispositivo no aplicativo Alexa e selecionar Amazon Kids. Mais informações sobre Alexa para Kids em www.amazon.com.br/alexakids.

Como usar Alexa

Alexa pode ser usada com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, com os dispositivos da linha Fire TV Stick, com os fones de ouvido Echo Buds, ou em uma variedade de dispositivos, incluindo caixas de som, fones, Smart TVs, entre outros, que possuem integração com Alexa.

