Call Center com força- De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o número de jovens inseridos no mercado de trabalho por meio da Lei do Aprendiz atingiu um recorde histórico desde sua aprovação em 2000. Em maio de 2024, o Brasil registrou 615.401 jovens contratados pelo programa Jovem Aprendiz. O dado mais recente, de junho, mostrou uma leve queda para 614.515.

Além disso, o número de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam nem trabalham — os chamados “nem-nem” — apresentou um recuo de 0,95% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso reflete a maior inserção de jovens no mercado de trabalho, sendo o setor de Call Center uma das principais portas de entrada.

Esse setor oferece uma importante oportunidade para aqueles que buscam o primeiro emprego, pois, na maioria das vezes, exige apenas o ensino médio completo, sendo o ensino superior desejável, mas não obrigatório. Atualmente, o setor representa 68% do PIB de serviços no Brasil (fonte IBGE) e emprega cerca de 2,5 milhões de pessoas, segundo a Feninfra.

Nos últimos anos, o setor tem mostrado uma trajetória de crescimento. Em 2022, foram criados aproximadamente 100 mil novos empregos, e, em 2023, esse número subiu para 120 mil, impulsionado pela crescente demanda por serviços de atendimento e suporte ao cliente.

O Grupo KSL, especialista em cobrança amigável e jurídica, além de atuar em serviços de Contact Center e relacionamento, é um exemplo desse crescimento. Segundo o CEO Edemilson Koji Motoda, o setor é um dos que mais cresce no Brasil.

“Esse crescimento está relacionado à expansão dos serviços digitais e à necessidade das empresas de manterem um contato próximo e eficaz com seus clientes. As qualidades que valorizamos em novos profissionais incluem boa comunicação, capacidade de trabalhar em equipe e disposição para aprender e se adaptar às necessidades do cliente”, explica Edemilson.

Passo a Passo para Conquistar o Primeiro Emprego em um Call Center

1. Prepare seu currículo: Destaque habilidades de comunicação, conhecimento básico de informática e disposição para aprender. Experiências escolares, trabalhos voluntários e cursos complementares podem fazer a diferença.

2. Pesquise as empresas: Busque as principais empresas de Call Center na sua região. Muitas delas oferecem programas de treinamento para jovens em início de carreira.

3. Capriche na entrevista: Durante a entrevista, demonstre clareza ao se comunicar, confiança e interesse em aprender. É importante mostrar que você está aberto a seguir as diretrizes da empresa e a trabalhar em equipe.

4. Aposte em cursos rápidos: Existem cursos gratuitos e online de atendimento ao cliente, técnicas de venda e comunicação, que podem ser um diferencial no processo seletivo.

5. Esteja disposto a começar de baixo: O setor de Call Center oferece muitas oportunidades de crescimento. Mostrar comprometimento no início pode abrir portas para cargos de liderança no futuro.

6. Pratique a resiliência: O ambiente de Call Center pode ser desafiador. Demonstrar paciência, resiliência e boa disposição para lidar com diferentes perfis de clientes são características essenciais para se destacar na área.

