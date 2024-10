Janaina Betel será a primeira modelo brasileira a concorrer ao Miss Continente del Mundo 2024

Entre os dias 08 e 13 de outubro vai acontecer na cidade de Arequipa, no Peru, o concurso Miss Continente del Mundo 2024. A modelo Janaina Betel, de 29 anos, vai ser a primeira brasileira a disputar o título internacional da categoria Curvy. Natural de Guarulhos, cidade próxima a capital paulista, além de modelo, Janaina também é mãe, empresária e produtora artística.

“Estou muito honrada em poder representar o Brasil em um dos maiores concursos plus size internacional da América Latina. Ser a primeira entre tantas a levar uma faixa de Miss Brasil não é pra qualquer uma e ser reconhecida assim é fruto de muito trabalho e tenho certeza que darei o meu melhor para trazer esse título ao Brasil pela primeira vez!”, conta Janaina.

Formada em dança pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Janaina Betel possui 1,54 metro de altura, olhos castanhos, cabelos castanhos com luzes, manequim 44/46, busto 115 cm, cintura 88 cm, quadril 119 cm, calça número 37 e pesa 87 quilos.

A modelo coleciona diversos títulos ao longo de sua carreira como o Miss Brasil Destaque Plus Size 2022, Miss Coblac Brasil, Miss São Paulo Beleza Plus Size 2022, Segunda Princesa Plus Size Guarulhos 2023, Miss Brasil Diamond Curvy 2023 e Embaixadora Curvy Internacional.

Janaina é apaixonada pelo segmento artístico, sempre buscando evoluir, iniciou sua trajetória como modelo no ano de 2018 no concurso regional Miss Guarulhos Plus Size, que gerou reconhecimento como embaixadora do Projeto Plus Size e oportunidades de trabalhos.

Para conhecer um pouco mais do trabalho de Janaina Betel, acesse https://www.instagram.com/janabetel/.

