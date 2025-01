A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta segunda-feira (6) o alistamento militar obrigatório para jovens do sexo masculino nascidos em 2007 ou em anos anteriores que não tenham se alistado. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de junho, conforme todos os anos, de forma online pelo site www.alista.eb.mil.br.

A Junta de Serviço Militar prevê que cerca de 1,2 mil jovens barbarenses se alistem este ano, superando os 1.080 inscritos em 2024.

Para jovens nascidos em 2007, os documentos necessários para preencher o formulário são originais e cópias de certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência.

O alistamento para jovens nascidos em anos anteriores a 2007 deve ser feito presencialmente na Junta Militar. No ato, é preciso apresentar as cópias de certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência no nome do jovem ou dos pais.

Confira o passo a passo para realizar o alistamento militar obrigatório de forma on-line:

– No site clique em “Quero me Alistar” e depois em “Alistamento Militar”

– Crie um login no gov.br

– Clique em “Alistamento Brasil”

– Preencha os dados e clique em “avançar”

– Preencha os campos solicitados e clique em “salvar”

– Ao finalizar o processo, entre na opção “Acompanhar Alistamento” para certificar que todas as etapas foram cumpridas.

– É importante imprimir o certificado na opção “Certificados Militares”

Para mais informações, a Junta de Serviço Militar de Santa Bárbara d’Oeste atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 14 às 15h30, pelo telefone (19) 3455.2534 ou ainda presencialmente na Rua Graça Martins, 465, no Centro.