Verão: convite a deixar o sedentarismo e começar a se movimentar

21 de dezembro marcou oficialmente a chegada do verão no Brasil. Além das temperaturas mais quentes, a estação oferece também um período maior de sol e luminosidade por dia. Para muitos brasileiros é a oportunidade de cumprir a promessa de cuidar melhor do corpo e da mente e começar alguma atividade física.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda de 150 a 300 minutos de exercícios semanais de intensidade moderada para adultos de 18 a 64 anos. Apesar de não haver dúvidas quanto aos benefícios de uma vida mais ativa, dar o primeiro passo pode ser desafiador, como lembra o educador físico Geovani Silva, coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Integrado. “A falta de motivação para iniciar uma atividade é um dos maiores empecilhos para as pessoas sedentárias. Quanto mais parado você está, fisicamente falando, mais difícil é de sair desse estado”.

Segundo Silva, mesmo depois de começar uma atividade esportiva, muitas vezes, as pessoas ainda encontram grande dificuldade de manter o interesse e o engajamento com o exercício. “Isso é desencadeado por diversos fatores como a falta de tempo devido à rotina corrida; a baixa condição física inicial, que pode gerar vergonha e desconforto; e até mesmo a dificuldade de encontrar uma modalidade que agrade e estimule o indivíduo a continuar”, explica.

Apesar do desafio de tornar a atividade física um compromisso recorrente e parte da rotina, os benefícios que ela traz são incontestáveis, especialmente para que tem um estilo de vida sedentário. “Melhora a qualidade de vida, proporcionando mais energia, disposição e bem-estar; ajuda a prevenir diversas doenças como o diabetes, problemas cardíacos e câncer; auxilia na perda de peso, no fortalecimento ósseo e na qualidade do sono”, exemplifica Silva.

Como deixar o sedentarismo e persistir nos exercícios*

Ao iniciar uma rotina de exercícios, é fundamental ter em mente que o corpo precisa de tempo para se adaptar. É comum sentir dores musculares nos primeiros dias, mas é importante persistir e ser consistente.

“Ter a orientação de um profissional é indispensável para auxiliar na elaboração de um programa de treinos adequado. Além disso, consultar um médico e fazer uma avaliação é um cuidado que deve ser tomado por quem está sedentário há muito tempo”, aconselha o coordenador do Centro Universitário Integrado.

O risco de lesões musculares e articulares e da sobrecarga cardiovascular é maior em pessoas sedentárias. Por isso, a dica do coordenador é começar com exercícios de baixa intensidade e aumentar gradualmente a carga e a duração das atividades.

5 dicas de atividades físicas para iniciantes

O coordenador do Centro Universitário Integrado, Geovani Silva, dá algumas dicas de modalidades que podem ser excelente opções para os iniciantes. Confira:

1. Caminhada

É uma ótima opção para sair do sedentarismo. Considerada uma atividade de baixo impacto e fácil realização, pois não requer o uso de equipamentos, é adaptável de acordo com o condicionamento físico de cada pessoa.

2. Natação

Além de ser uma atividade bacana para iniciar no verão, é um exercício relaxante, de baixo impacto, que promove o fortalecimento dos músculos e articulações e melhora a saúde cardiovascular e respiratória.

3. Pilates

O pilates é um excelente exercício para o fortalecimento do core (região central do corpo, que inclui os músculos do abdômen, lombar e pélvico). Contribui também para o aumento da flexibilidade corporal e melhora o controle e a coordenação motora.

4. Ciclismo

É um exercício aeróbico que trabalha o condicionamento cardiovascular, melhorando a circulação sanguínea e a pressão arterial. Reforça a musculatura, a densidade óssea e preserva as articulações.

5. Yoga

Combina exercícios físicos, relaxamento, controle respiratório e meditação, promovendo a força corporal, a flexibilidade e o equilíbrio. Estimula a saúde mental e a consciência corporal.

