De alternativa para preferência: o sucesso da CazéTV na transmissão de esportes

O streaming online vem se firmando como a principal forma de entretenimento no Brasil, superando a TV convencional em diferentes setores. Essa mudança é particularmente evidente na maneira como os esportes são consumidos no país, com plataformas digitais oferecendo maior flexibilidade e acessibilidade.

A CazéTV, que começou sendo considerada uma opção alternativa aos meios tradicionais, tornou-se a preferência de muitos brasileiros ao oferecer uma experiência inovadora e conveniente para assistir esportes ao vivo.

Em 2025, a plataforma se prepara para expandir ainda mais suas opções de conteúdo, priorizando a diversidade. Conheça mais sobre a plataforma a seguir.

Aproveitando a tendência no universo do streaming

As transmissões ao vivo cresceram não apenas no mercado de esportes, mas também em outras áreas. É por isso que o sucesso do canal do simpático Casimiro Miguel não pode ser analisado de forma isolada.

Antes do sucesso do YouTube, outros setores do entretenimento já faziam a cabeça das pessoas. Por exemplo, uma plataforma moderna de jogos de apostas já divertia seus fãs há algum tempo com clássicos como o blackjack ao vivo. Jogar em tempo real tornou a experiência mais real com apenas uma conexão à internet e um computador ou dispositivo móvel.

Outro setor de sucesso é o dos reality shows. Há anos o maior reality show do país, o Big Brother Brasil, é transmitido em tempo real, 24 horas por dia através da Globoplay. Não é à toa que a plataforma tem um aumento das assinaturas durante os meses de exibição do programa, derrubando, ano após ano, o número de assinantes do pay-per-view das TVs por assinatura.

A CazéTV soube aproveitar essa tendência, entendendo os desejos do público por flexibilidade e variedade. Ao oferecer uma experiência de consumo mais dinâmica, a plataforma não apenas se tornou uma alternativa, mas passou a ser a escolha preferida de muitos fãs de esportes.

Incentivo e ampliação da programação

Embora a maioria das transmissões seja focada na paixão nacional, com jogos dos principais campeonatos nacionais e internacionais, o canal logo percebeu que o público tinha outras demandas.

Pode-se dizer que a CazéTV é uma das grandes incentivadoras do futebol feminino no Brasil. A exibição de grandes campeonatos femininos como a Copa do Mundo, Libertadores e Eurocopa ajudou a dar visibilidade para as jogadoras e contribuiu para o crescimento e reconhecimento das atletas.

ALÔ, COPA ACERJ, SOLTA A DATA QUE EU QUERO O BICAMPEONATO! 😎 Lembrando que esse ano tem EURO FEMININA na CazéTV! Será que a Espanha vai conseguir a dobradinha? 👀#Eurocopa #FutebolFeminino pic.twitter.com/vYA9tNVNz3 — CazéTV (@CazeTVOficial) January 20, 2025

Com as transmissões dos Jogos Pan-Americanos 2023 e as Olimpíadas 2024, o canal bateu recorde de visualizações, provando que sabem trabalhar com outros esportes e que o público tinha interesse em algo além do futebol.

Ainda em 2024, a CazéTV inovou novamente. Além de anunciar que seria o primeiro canal de YouTube brasileiro a exibir jogos da NFL, também mostraria o primeiro jogo do esporte no Brasil.

Logo no início de janeiro de 2025, o canal exibiu a Copa do Mundo de Nações da Kings League. A primeira edição do campeonato da modalidade criada pelo ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué, aconteceu na Itália. Para a felicidade dos fiéis seguidores de Casimiro e companhia, o Brasil venceu a Colômbia por 6×2 e se sagrou campeão.

Kelvin Oliveira, o K9, comanda título do Brasil na Kings League e recebe troféu das mãos de Jake Paul #KingsLeague #KingsWorldCupNations2025 https://t.co/bWGJifGDZq — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) January 12, 2025

Com o olhar apurado para entender as necessidades de diferentes espectadores, a Cazétv tem fidelizado e atraído tanto fãs de futebol quanto de outras modalidades com sua programação variada e interativa. A preocupação com a qualidade somada à extensa lista de campeonatos que serão exibidos em 2025, não há dúvidas de que será mais um ano de muito sucesso para o canal. Sorte dos apaixonados por esportes.