Tradicional jogo Campo Minado está Repaginado

Com o constante avanço das tecnologias, principalmente na área de entretenimento, algumas pessoas não conhecem os jogos que, no passado, fizeram sucesso. Esse é o caso do Campo Minado, um game simples que sempre vinha instalado nos computadores, assim como o jogo de cartas Paciência.

Um detalhe bastante interessante é que Bill Gates quase que não consegue criar o Windows, o sistema operacional da Microsoft. Isso porque ele passava muitas horas jogando campo minado, o que comprometia a sua produtividade. O cenário só mudou quando o norte-americano, que quase chegou a duvidar da dignidade humana, desinstalou o campo minado do seu computador

Neste texto, você ficará por dentro de como funciona o campo minado e onde encontrá-lo para jogar.



Fonte: Pexels

Como funciona

O Campo Minado é um jogo no qual o objetivo do usuário é selecionar quadrinhos sem que uma mina seja revelada. Cada número no tabuleiro indica quantas minas estão nas casas ao redor, e o objetivo é descobrir todas as casas seguras. Caso o jogador clique em uma mina, toda a rodada é considerada perdida e vai ser preciso iniciar outra.

O game é rápido, dinâmico e fácil de entender, indicado para quem está buscando passar o tempo na fila de um consultório, do banco e por aí vai.

Onde jogar?

Anteriormente era muito fácil ter acesso ao jogo de campo minado. Como mencionado anteriormente, o game era encontrado no Windows. Hoje, isso não acontece mais. No entanto, é possível, sim, jogá-lo. Há variadas formas.

Muitas pessoas não sabem, mas o Google conta com uma versão do campo minado em seu navegador, o Chrome. Ele é totalmente gratuito e pode ser acessado diretamente do desktop (computador) ou então via celular – nos dois principais sistemas operacionais: Android e iOS.

Para acessar a versão on-line do Google basta abrir uma aba no Chrome e digitar “campo minado”. Feito isso, em seguida, o jogo aparecerá em sua tela. Clique em “jogar” e divirta-se.

Outra maneira de jogar é por meio das plataformas digitais de cassino. O Mines, por exemplo, é um famoso título encontrado nos principais sites do ramo. Trata-se de um jogo da categoria crash game inspirado no campo minado, sendo uma espécie de releitura.

Nele, os jogadores conseguem definir a quantidade de minas que estarão presentes na rodada, podendo ir de 1 a 20. Quanto maior for o número de minas, maior será a dificuldade da gameplay.

A Netflix – empresa referência no mundo dos streamings – também adotou o campo minado em sua plataforma. É possível jogá-lo diretamente em seu aparelho de celular ou tablet. Esta novidade está disponível para os usuários desde o meio do ano passado, mais precisamente de julho.

Benefícios do Campo Minado

Mesmo sendo um jogo bastante simples, jogar algumas rodadas de Campo Minado pode trazer benefícios positivos aos jogadores. Isso ocorre porque o jogo faz com que eles precisem exercitar o cérebro, já que é necessário tomar decisões rápidas (e inteligentes) para não comprometer o desempenho na rodada.

Fonte: Pexels

Há quem também faça o uso deste jogo como maneira de aliviar o stress e se acalmar depois de alguma situação de tensão ou algo do tipo.

Manter o foco e a concentração é vital. O campo minado é capaz de melhorar as noções de habilidades de lógica das pessoas, que precisam quebrar a cabeça para mandar bem no game. Funciona de maneira parecida com o xadrez. O campo minado é uma forma de exercitar a mente de forma fácil e saudável.