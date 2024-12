Um aplicativo de ações em prol do meio ambiente está sendo desenvolvido por meio de uma parceria da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana – Ministro Ralph Biasi com a Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura local. O Click Verde vai identificar e reunir as ações que estão ocorrendo no município para promover a conservação ambiental. “Existem na cidade de Americana muitas áreas verdes e praças, mantidas pela população. O aplicativo visa aproximar prefeitura e comunidade, oferecendo ferramentas para ambos mostrarem o trabalho ambiental sendo realizado no município”, explica o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Rogério Nunes de Freitas. Mais notícias da cidade e região Rogério conta com o apoio do professor da disciplina de programação para dispositivos móveis, Lucas Serafim Parizotto, além de cinco alunos, para desenvolver e aprimorar o protótipo. O grupo é composto por Andrew Tamanini Bartolome, Gabriel Tavares Costa, Lorran Lopes de Araujo, Magnum Cesar de Oliveira Libanori e Walison Figueiredo. O Click Verde funcionará como uma plataforma de compartilhamento, onde o usuário poderá enviar fotos das áreas verdes da cidade, gerando um mapa com a localização desses espaços. “Os usuários, além de enviar fotos, poderão visualizar e localizar outras áreas verdes da cidade. Já a prefeitura terá uma ferramenta que reunirá as informações e poderá compartilhar os dados com toda a comunidade”, pontua Freitas. O protótipo do projeto já foi apresentado. “O aplicativo está em fase final de desenvolvimento. Em breve estará na etapa de testes”, comenta. A previsão de implantação do recurso junto à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana é março do próximo ano. Premiação Em dezembro, o projeto foi premiado com medalhas e certificados no evento Destaques Ambientais 2024, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente. “Acredito que o reconhecimento valoriza a iniciativa e o ótimo trabalho voluntário, realizado pelos nossos estudantes, que colocam em prática habilidades e tecnologias aprendidas durante o curso em prol da comunidade de Americana”, finaliza Freitas.