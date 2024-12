O Tivoli Shopping segue com horários especiais de funcionamento até a próxima semana, oferecendo mais tempo para os clientes aproveitarem as compras de fim de ano e as atrações natalinas. O Tivoli funcionará até as 23h em dias selecionados para que os clientes aproveitem para organizar suas celebrações de Natal e Ano Novo.

Nesta sexta-feira, dia 20, e também no sábado (21) e segunda-feira (23), lojas e quiosques, assim como restaurantes, praça de alimentação e lazer funcionarão até 23h.

No domingo, dia 22, o shopping também ficará aberto em horário especial, das 10h às 22h.

Na terça-feira, dia 24, véspera de Natal, o atendimento será das 10h às 17h, programação que se repete no dia 31, véspera de Ano Novo.

Nos dias 25 (Natal) e 1º (Ano Novo), as lojas e quiosques estarão fechados. O funcionamento de restaurantes, praça de alimentação e lazer é facultativo, a partir do meio-dia.

Mais notícias da cidade e região

Além dos horários estendidos, o Tivoli Shopping continua com sua programação especial de Natal:

Show de luzes: transformando o shopping em um ambiente mágico, o espetáculo acontece diariamente às 20h (as apresentações acontecem até o dia 30/12, exceto no dia 25 – Natal);

Visita ao Papai Noel: o bom velhinho está à disposição para fotos e pedidos até terça-feira (dia 24), às 17h, em um espaço decorado com trono pet, localizado entre as lojas Renner e Riachuelo.

Campanha “Natal Sempre Presente”: até o dia 02 de janeiro de 2025, os clientes podem participar da campanha que sorteará um SUV Citroën C3 Aircross Turbo 0km. Cada R$300 em compras realizadas nas lojas e quiosques participantes dá direito a cupons, que podem ser cadastrados no site promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão em frente ao Restaurante Coco Bambu. Clientes cadastrados no programa Tivoli Mais recebem três vezes mais cupons, aumentando suas chances de ganhar.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping Site: | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping