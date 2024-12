Leila abre o cofre e quer Palmeiras de volta ao topo

Leila quer o Palmeiras disputando os principais campeonatos de 2025 com força. De quebra, ela não quer que seu time faça feio no grande Mundial de Clubes, que vai ser disputado em julho nos Estados Unidos.

E parece que a ‘dona’ do Palmeiras resolveu abrir o cofre para que o ano que vem seja de mais glórias para o Verdão do que foi 2024. Este ano, o alviverde ficou apenas com o Paulistão e a vice do Brasileirão.

O mercado da bola entende que a poderosa presidente do Verdão está disposta a gastar até R$ 300 milhões para ter um elenco superior aos adversários.

Leila, Paulinho, Andreas e estrangeiro

O Palmeiras tem conversas com o meio Andreas Pereira, que foi do Flamengo e hoje está no futebol inglês. Já no caso do meia Paulinho, o Atlético-MG está próximo de finalizar a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras.

O atacante de 24 anos será negociado em uma operação total de 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 171 milhões). O Alviverde será o responsável pelo mecanismo de solidariedade.

Outro nome que vem para o elenco de Leila é Facundo Torres, que jogava na Liga norte americana. A venda do meia-atacante, anunciada nesta sexta-feira (20), foi a mais cara da história do Orlando City. O jogador custou US$ 14 milhões, cerca de R$ 85 milhões na cotação atual.

