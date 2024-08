140 alunos da Rede Pública de Nova Odessa acompanham contação de histórias sobre Cordel do ‘Viagem Literária’

Aconteceu na última sexta-feira (16/08/2024) a primeira etapa da programação do “Programa Viagem Literária” deste ano em Nova Odessa, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo. Nesta primeira etapa, 140 alunos de escolas municipais e estaduais da cidade foram beneficiados e acompanharam o espetáculo “Contos, Cantos e Cordel”, da Companhia Mapinguary, que trabalhou com os alunos sobre a Literatura de Cordel.

A apresentação gratuita aconteceu na Biblioteca Municipal Professor Antônio Fernandes Gonçalves, que funciona no histórico prédio do Centro Cultural Herman Jankovitz, na Avenida João Pessoa, no Centro.

Ao todo, 90 alunos do 6º ano da EE (Escola Estadual) Dr João Thienne estiveram presentes no período da manhã, enquanto 50 alunos das EMEBs Professora Alzira Ferreira Delegá e Professora Maria Cecília Borriero Milani, ambas do Green Village, estiveram presentes, com turmas da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental – que conheceram um pouco mais sobre a Literatura de Cordel no período da tarde.

Para o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da cidade, Lucas Camargo, “essa é mais uma conquista da nossa Biblioteca Municipal, que já foi contemplada em outros editais do Governo do Estado”. “Agradecemos a atual gestão municipal pelo investimento em todas as áreas da Cultura e Turismo, bem como toda equipe do SisEB e do Governo do Estado, e especialmente à bibliotecária Elaine pela dedicação”, afirmou.

Nova Odessa foi uma das cidades selecionadas no projeto e, neste segundo semestre, está recebendo ações gratuitas de Cultura e Literatura. O projeto trata de uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, através do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo).

Ao todo, 65 das 128 bibliotecas públicas inscritas foram selecionadas. Os critérios para avaliação e seleção foram as ações realizadas durante o ano na biblioteca, como oficinas, presença de escolas, palestras, entre outras atividades.

PROGRAMAÇÃO

Durante o ano, a programação será estendida para outros módulos, envolvendo Literatura de Cordel, Clubes de Leitura Virtuais e encontros com escritores na cidade. Para os meses de setembro e outubro, o tema será o Prêmio São Paulo de Literatura, valorizando e resgatando a memória desse prêmio tão relevante para a Literatura Brasileira Contemporânea, convidando escritoras e escritores que fazem parte dessa história. O módulo acontecerá de forma virtual e mais informações como o método de acesso serão divulgadas posteriormente.

Para finalizar o ano, o escritor Maurício de Almeida, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, vai participar presencialmente de dois bate-papos. Ambos os eventos serão também divulgados posteriormente.

A BIBLIOTECA

De acordo com a bibliotecária Elaine Donadel, “a Biblioteca Municipal de Nova Odessa atua no serviço de empréstimos de livros para os moradores da cidade e região e desenvolve atividades de leitura, pesquisa e oficinas com escolas das Redes Municipal e Estadual e particulares, bem como outras repartições, como CRAS e Projeto Guri. Faz também lançamento de livros, articula parcerias para palestras e oficinas e contação de história”.

