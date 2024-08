Copa do Brasil: São Paulo e Corinthians só se pegam na final

Vasco x Athletico-PR, São Paulo x Atlético-MG, Bahia x Flamengo e Juventude x Corinthians. Estes são os quatro confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, definidos na tarde desta terça-feira (20) em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As datas base das partidas são 28 de agosto e 12 de setembro.

Além dos duelos, o sorteio também estabeleceu os mandos de campo dos jogos. Athletico, Atlético, Flamento e Corinthians vão decidir a classificação em casa.

O chaveamento também está decidido. O vencedor do embate entre Vasco e Athletico-PR enfrenta Atlético-MG ou São Paulo na semifinal. E quem avançar entre Flamengo x Bahia terá pela frente a equipe classificada do duelo entre Corinthians e Juventude.

Leia + Sobre todos os Esportes

O evento contou com a presença do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, do vice-presidente da CBF, Hélio Cury, e dos presidentes das Federações Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa, de Futebol do Piauí, Robert Brown, e Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho. Dirigentes dos clubes participantes também assistiram ao sorteio, apresentado pela jornalista Lizandra Trindade, com participação do diretor de Competições da CBF, Julio Avellar.

Veja os confrontos e o chaveamento da Copa do Brasil:

Confronto 1

Vasco x Athletico-PR

Confronto 2

São Paulo x Atlético-MG

Confronto 3

Bahia x Flamengo

Confronto 4

Juventude x Corinthians

*Clubes à direita serão os mandantes dos jogos de volta

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP