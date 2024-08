A jovem Gabriela Benicio De Moraes Amaral de 25 anos foi diagnosticada com câncer de mama hormonal com metástase óssea. Ela e a família organizaram uma vakinha online para custear o tratamento enquanto não conseguem cobertura via SUS.

Após longa espera na fila, Gabriela iniciou tratamento pelo UNACOM em Americana e como parte do protocolo, a paciente precisa fazer uso de três medicamentos contínuos e por tempo indeterminado, um deles é denominado Ribociclibe, componente indicado para o tratamento de pacientes com câncer de mama do tipo hormonal, mas infelizmente o mesmo não consta na listagem padrão de fornecimento de medicamentos pelo SUS. Devido o alto custo do medicamento, Gabriela e sua família, moradores a mais de 20 anos no município, na região da Praia Azul, criaram uma campanha para arrecadação do valor para a compra do medicamento, enquanto aguardam a decisão judicial, que vem sendo acompanhado pelo advogado da família.

A família se colocou a disposição para sanar dúvidas e demais informações sobre a campanha que pode ser acompanhada pelo instagram da jovem @gabriielabma.

Quem desejar ajudar, pode doar através do link aqui.