Ameaçou a ex na caruda e foi em cana

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.📍DATA: 17 de fevereiro 2023

.📍HORA: 23h30min

.📍LOCAL: Rua Euclides da Cunha n°1537, Jd Santa Rita.

.APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Sernajoto



.🛑 Descumprimento de Medida Protetiva/Ameaça

.Síntese

Durante patrulhamento fomos acionados via CICOMM, para atendimento de descumprimento de medida protetiva pelo bairro Santa Rita,onde a solicitante J.R.C relata que seu ex amásio de nome S.D.B.J estaria de frente a residência de sua mãe fazendo ameaças contra ela. Pelo local em contato com J. ela relatou que S. já teria deixado o local momentos antes e informou que logo voltaria. No momento em que apresentava a medida protetiva, o seu ex cônjuge retornou ao local dos fatos e já desembarcou de seu veículo proferindo ameaças de morte para a solicitante. Nesse momento foi dada voz de prisão a S. sendo apresentado junto ao plantão policial onde a autoridade policial após tomar ciência dos fatos ratificou a voz de prisão em flagrante delito por descumprir a medida protetiva, permanecendo pela cadeia local à disposição da justiça.