Guarda Municipal de Santa Bárbara recebe novas armas

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta semana novas armas que reforçam a estrutura da corporação. Três espingardas calibre 12 foram adquiridas e já estão à disposição para o uso dos profissionais.

Os investimentos em Segurança Pública são contínuos em Santa Bárbara d’Oeste. Além de novas armas e equipamentos, a Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan contratou 61 novos guardas municipais aprovados em concurso público em um prazo de um ano. A terceira turma, com 23 profissionais, segue em formação na Academia da Guarda Civil Municipal. Somam-se a isso a aquisição de novas viaturas e novas motos Zero KM, uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação) e a ampliação do sistema de videomonitoramento, com atuais 236 câmeras instaladas pelo Município e processo de compra de mais 88 câmeras.

Santa Bárbara d’Oeste: uma das 10 cidades mais seguras do Brasil

Santa Bárbara d’Oeste é uma das 10 cidades mais seguras do Brasil de acordo com dados do “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” e do “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil”. Os estudos levam em consideração cidades acima dos 100 mil habitantes e são baseados em estatísticas oficiais de criminalidade.

O “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” traz a análise de Mortes Violentas Intencionais (MVI) – que corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais (em serviço ou não). Neste estudo, Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 6ª posição na classificação geral do Brasil, 1ª posição da região e 2ª posição da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Já o “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil” é um indicador que avalia as cidades brasileiras em seu nível de óbitos violentos a cada 100 mil habitantes, colocando novamente Santa Bárbara d’Oeste no TOP-10 do Brasil, na 1ª posição da região e na 2ª posição da RMC.

Os bons índices apontados no “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” e no “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil” vão ao encontro de outros estudos que demonstram Santa Bárbara d’Oeste como referência em Segurança Pública. Em 2021, Santa Bárbara d’Oeste foi considerada a cidade mais segura do Estado de São Paulo – de acordo com o Instituto Sou da Paz (ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes).

