Santa Bárbara d’Oeste é uma das 10 cidades mais seguras do Brasil de acordo com dados do “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” e do “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil”. Os estudos levam em consideração cidades acima dos 100 mil habitantes e são baseados em estatísticas oficiais de criminalidade.

O “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” traz a análise de Mortes Violentas Intencionais (MVI) – que corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais (em serviço ou não). Neste estudo, Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 6ª posição na classificação geral do Brasil, 1ª posição da região e 2ª posição da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Já o “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil” é um indicador que avalia as cidades brasileiras em seu nível de óbitos violentos a cada 100 mil habitantes, colocando novamente Santa Bárbara d’Oeste no TOP-10 do Brasil, na 1ª posição da região e na 2ª posição da RMC.

Os bons índices apontados no “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” e no “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil” vão ao encontro de outros estudos que demonstram Santa Bárbara d’Oeste como referência em Segurança Pública. Em 2021, Santa Bárbara d’Oeste foi considerada a cidade mais segura do Estado de São Paulo – de acordo com o Instituto Sou da Paz (ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes).

“Os investimentos em Segurança Pública são contínuos em Santa Bárbara d’Oeste. Já contratamos 61 novos guardas municipais, adquirimos novas viaturas e motocicletas Zero Km, uniformes completos, armamentos, equipamentos e ampliamos o sistema de videomonitoramento, saindo de nenhuma câmera em 2013 para quase 300 câmeras atualmente. Há um robusto sistema e um trabalho muito bem planejado, inclusive em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. O Instituto Sou da Paz colocou Santa Bárbara no posto de cidade mais segura do Estado de São Paulo e agora outros dois institutos renomados e importantes do País colocam Santa Bárbara entre as cidades mais seguras do Brasil. Estamos em um caminho certo, de continuidade e de desenvolvimento em diversas áreas, entre elas a Segurança Pública”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A melhor do Brasil em Qualidade de Vida

Em 2022 a Revista IstoÉ, por meio do ranking “As Melhores Cidades do Brasil 2022” (Austin Rating), apontou Santa Bárbara d’Oeste na 1ª posição entre os municípios de médio porte (população entre 50 e 200 mil habitantes) nos Indicadores Sociais – subgrupo Qualidade de Vida. A reportagem intitulada “Bem-estar é a palavra de ordem” destacou que Santa Bárbara não poupa esforços quando o assunto é qualidade de vida da sua população, com atenção aos itens básicos para uma vida digna de seus moradores.

